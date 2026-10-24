Gold Rate Today: दिवाळीआधी सोनं 7 हजारांनी स्वस्त! जळगावच्या सुवर्ण बाजारातही सोन्या-चांदीच्या भावात मोठी घसरण; आजचा ताजा दर किती?

जागतिक आणि भारतीय बाजारात गेल्या काही दिवसांपासून सोनं-चांदीच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. मध्यंतरी भाव काहीसे वाढले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा परिणाम सोने व चांदीच्या भावावर होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळेच सोने चांदीचे भाव सातत्याने खाली येत आहेत. दरम्यान आठवड्याच्या सुरवातीपासून भावात घसरण सुरू झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात सोनं तब्बल 7 हजारांनी स्वस्त झालं असून दिवाळीआधी किती रुपयांना विकलं जात आहे जाणून घ्या. .सोन्याचा भावGoodreturnsच्या माहितीनुसार, दसऱ्यानंतर सलग 4 दिवसांच्या घसरणीनंतर आज मुंबई, पुणे तसेच राज्यातील इतर शहरांमध्ये 24 कॅरेटच शुद्ध सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,42,580 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 14,258 रुपयांना विकलं जात आहे..जळगावातील सोने-चांदीचे भावजळगावच्या सुवर्ण बाजारात सोन्याचा भाव एक लाख 43 हजार 500 रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) आहे. काल सकाळी सोन्याचे भाव दीड हजाराने कमी होऊन एक लाख 42 हजार रुपयांवर आले आहेत. तर चांदीच्या भावात मागील दोन दिवसांत नऊ हजारांची घसरण झाली ..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट24 ऑक्टोबरला महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,30,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,070 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,06,940 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,694 रुपये प्रति ग्रॅम.10 ग्रॅम दागिन्यांचा खर्च किती?तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करत असाल, तर त्यामध्ये प्रामुख्याने 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचाही समावेश होतो.हे सर्व शुल्क धरल्यानंतर सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,50,776 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 15,078 रुपये दराने विकला जात आहे.त्याचप्रमाणे, 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,23,366 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 12,337 रुपये दराने विकला जात आहे..चांदीचा भावआज मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये तसेच दिल्लीतही सोन्यासोबत चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. सध्या चांदीचा दर प्रति किलो 2,20,000 रुपये आहे. आजचा भाव हा 2026 वर्षातील चांदीचा सर्वात स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.