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Gold Rate Today: जूनअखेर सोन्याचे दर कोसळले! 5 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त सोनं, उच्चांकापासून 40 हजारांनी स्वस्त; पाहा ताजा भाव

Gold-Silver Price Crash: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी जूनअखेर मोठा दिलासा मिळाला असून उच्चांकापासून सोनं सुमारे 40 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. तर आजचा दर हा गेल्या 5 महिन्यांतील सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे.
Check Today's Gold Price

Gold Prices Crash! Gold Becomes Cheapest in 5 Months, Down ₹40,000 From Record High, Check Today's Price

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold PriceToday: देशभरातील सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी गोड बातमी आहे. जून महिन्यातील सोन्याच्या दरातील घसरण आता महिन्याच्या शेवटीही कायम आहे.मागच्या 2 दिवसांतच सोनं 4 हजार रुपये प्रति तोळा स्वस्त झाल्याने आज सोनं ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज 30 जून रोजी सराफा बाजारात मोठी घसरण झाली असून सध्याचे दर काय आहे हे जाणून घेऊयात.

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