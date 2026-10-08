Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! सोनं तब्बल 15 हजारांनी स्वस्त; दसऱ्याला खरेदीची संधी?

Gold Gets Cheaper Ahead of Dussehra: ऑक्टोबर महिना सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये मोठी वाढ झाल्यानंतर आता सोन्याच्या दरात घसरण होताना दिसत आहे. गेल्या 45 दिवसांत सोनं तब्बल 15 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. येत्या काही दिवसांत दसऱ्याचा शुभमुहूर्त असल्याने सोनं खरेदीला मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातच सोन्याच्या दरात सध्या घसरण होत असल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे..सोन्याचा भाव08 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रभारत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,49,570 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 14,957 रुपये इतका आहे. आज सोनं 160 रुपये प्रति तोळा तर 1600 रुपये प्रति 10 तोळा इतकं स्वस्त झालं आहे..Property Rights: सासू-सासऱ्यांच्या संपत्तीत सुनेला हिस्सा मिळतो का? घर, जमीन, दागिन्यांमध्ये कायदा काय सांगतो?.22 आणि 18 कॅरेट सोनंमहाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -22 कॅरेट सोनं - 1,37,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,710 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,12,180 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,218 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले सोन्याचे भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यामध्ये मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,58,159 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,29,411 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 15,816 रुपये आणि 18 कॅरेट 12,941 रुपयांना विकलं जात आहे. .Repo Rate Hike: 44 महिन्यांनंतर RBIचा मोठा निर्णय! रेपो रेट वाढला; कर्ज आणि EMI किती महागणार? FD करणाऱ्यांना काय फायदा?.चांदीचा भाव08 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, चांदीचा भाव स्थिर आहे. 1 ऑक्टोबरला घसरण झाल्यानंतर आज सलग आठव्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर असून, प्रति किलो 2,35,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.