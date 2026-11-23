Three important dates to watch before buying gold: दिवाळीच्या काळात सोन्यात गुंतवणूक केलेल्या ग्राहकांसाठी सध्या चिंतेची बातमी आहे. 21 नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर 14 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले होते. मात्र, 23 नोव्हेंबरला दरांमध्ये पुन्हा तेजी दिसून आली. त्यामुळे सोन्याची ही घसरण थांबणार की पुन्हा सुरू होणार, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांसमोर आहे. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, सोन्याच्या पुढील वाटचालीचे रहस्य आगामी तीन महत्त्वाच्या घडामोडी आणि तारखांमध्ये दडले आहे..1) 25 नोव्हेंबर - अमेरिकेची महागाईची आकडेवारी25 नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेतील ऑक्टोबर महिन्याची पर्सनल कन्झम्प्शन एक्सपेंडिचर (PCE) महागाईची आकडेवारी जाहीर होणार आहे. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक म्हणजेच फेडरल रिझर्व्ह महागाईचा कल समजून घेण्यासाठी या आकडेवारीकडे विशेष लक्ष देते. महागाई अपेक्षेपेक्षा जास्त राहिल्यास फेड व्याजदर उच्च पातळीवर कायम ठेवू शकते किंवा त्यात वाढ करण्याचा विचार करू शकते. याचा सोन्याच्या दरांवर दबाव येऊ शकतो. कारण सोन्यातून गुंतवणूकदारांना व्याज मिळत नाही. दुसरीकडे, महागाई कमी झाल्यास व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा वाढून सोन्याला आधार मिळू शकतो..Gold Rate Today: लग्नसराई सुरू होताच सोनं महागलं! 3 आठवड्यांच्या घसरणीला ब्रेक; मुंबई पुण्यासह तुमच्या शहरात किती झाला भाव?.2) 4 डिसेंबर - अमेरिकन जॉब डेटा4 डिसेंबरला अमेरिकन जॉब डेटा म्हणजेच रोजगाराची आकडेवारी जाहीर होणार आहे. जर अमेरिकेतील रोजगाराची आकडेवारी मजबूत राहिली तर सोन्यावर दबाव कायम राहील, मात्र जर रोजगाराची आकडेवारी कमकुवत झाली तर सोन्याच्या दरात पुन्हा उसळी पाहायला मिळू शकते..3) 9 डिसेंबर: यूएस फेडचा व्याजदर निर्णयसोन्याच्या बाजारासाठी 9 डिसेंबर ही आणखी एक महत्त्वाची तारीख आहे. या दिवशी फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरांबाबत निर्णय जाहीर करणार आहे. व्याजदर वाढवले किंवा ते दीर्घकाळ उच्च पातळीवर ठेवण्याचे संकेत दिले, तर सोन्यावर दबाव कायम राहू शकतो. मात्र, व्याजदर कपातीचे संकेत मिळाल्यास सोन्याच्या दरांना पुन्हा आधार मिळण्याची शक्यता आहे. कारण गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्यात गुंतवणूक करू शकतात..Bank Holiday: नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात बँका 5 दिवस बंद! SBI, HDFC, ICICI ग्राहकांनी आधीच तारखा पाहा.दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोनं स्वस्त झालं तरी भारतात दर त्याच प्रमाणात कमी होतीलच असं नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाल्यास किंवा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास देशांतर्गत सोन्याचे दर तुलनेने जास्त राहू शकतात. त्यामुळे सोनं खरेदी करण्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय दरांसोबतच रुपयाची स्थिती आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींवरही लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.