Gold and Silver Rates: १० दिवसांत सोन्याच्या दरात १३,४९४ ची घसरण, चांदीही स्वस्त झाली, खरेदीसाठी ही योग्य वेळ?

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा दिवसांत सोन्या-चांदीच्या भावात मोठी घट झाली आहे. यामुळे बाजारात खळबळ उडाली असून, अनेक गुंतवणूकदार व ज्वेलर्स याकडे संधी म्हणून पाहत आहेत. विशेषतः १६ मार्च ते २७ मार्च या कालावधीत सोन्याच्या दरात प्रति १० ग्रॅम १३,४९४ रुपयांची आणि चांदीच्या दरात प्रति किलो ३१,१४६ रुपयांची घसरण नोंदवली गेली आहे..२७ मार्च २०२६ रोजी २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १४२,९४२ रुपये इतका राहिला. याच तुलनेत १६ मार्च रोजी हा भाव १५६,४३६ रुपये होता. त्याचबरोबर चांदीच्या बाबतीतही चित्र वेगळे नव्हते. १६ मार्चच्या सकाळी एक किलो चांदीचा दर २५२,७९३ रुपये होता, तो २७ मार्चला २२१,६४७ रुपयांवर आला. दोन्ही किमतीतील ही एकाचवेळी झालेली मोठी घट बाजारातील अस्थिरतेचे चित्र दाखवते..दरम्यान, गेल्या आठवड्यात मात्र सोने आणि चांदी दोन्हींच्या भावात उल्लेखनीय वाढ झाली होती. २३ मार्चच्या सकाळी सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३५,१४१ रुपये होता. सोमवार ते शुक्रवार या पाच दिवसांत तो ८,५७४ रुपयांनी वाढून २७ मार्चला १४२,९४२ रुपयांवर पोहोचला. चांदीच्या बाबतीतही २३ मार्चला प्रति किलो २१९,२६० रुपये असलेला दर ६,३८७ रुपयांनी वाढून २२५,६४७ रुपयांवर गेला. अशा प्रकारे आठवड्याच्या शेवटी किमती पुन्हा एकदा उंचावल्या होत्या..गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधातही वाढ मुख्यतः जागतिक घटनांमुळे घडली. मध्यपूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यात व्यत्यय निर्माण झाला आहे. यामुळे अनेक देशांमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती वाढवण्यात आल्या आहेत. परिणामी महागाई वाढण्याची भीती निर्माण झाली असून, गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात पुन्हा सोन्याकडे वळले आहेत. वाढलेल्या खरेदीमुळे सोन्याच्या भावात तेजी आली.देशांतर्गत स्तरावरही सकारात्मक चित्र दिसत आहे. येत्या काही दिवसांत लग्नसराईचा हंगाम सुरू होणार आहे. यामुळे सोने-चांदीच्या मागणीत मोठी वाढ अपेक्षित आहे. लग्नाच्या तयारीसाठी सोन्याचे दागिने आणि चांदीची भांडी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वाढेल. त्यामुळे येत्या काळात किमती आणखी वाढू शकतात, असे जाणकारांचे मत आहे..खरेदीसाठी योग्य वेळ?सध्याची घसरण पाहता अनेकांना प्रश्न पडला आहे की, ही खरेदीसाठी योग्य वेळ आहे का? जे गुंतवणूकदार दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून विचार करतात, त्यांच्यासाठी सध्याचे दर आकर्षक ठरू शकतात. मात्र, बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेता निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे उचित ठरेल. एकूणच, जागतिक आणि देशांतर्गत घटकांच्या प्रभावामुळे सोने-चांदीचे बाजार सध्या सक्रिय राहण्याची शक्यता आहे.