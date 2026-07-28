Income Tax: देशात अब्जाधीशांची संख्या आता 576; मागील पाच वर्षांत तब्बल 300 टक्क्यांनी वाढ

India rich taxpayers news: देशात 100 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न जाहीर करणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. करनिर्धारण वर्ष 2025-26 मध्ये अशा 576 व्यक्तींनी ITR मध्ये 100 कोटींपेक्षा अधिक एकूण उत्पन्न जाहीर केले आहे. मागील करनिर्धारण वर्षात ही संख्या 415 होती. म्हणजेच एका वर्षात अशा उच्च उत्पन्न असलेल्या करदात्यांच्या संख्येत 161 ने, म्हणजेच सुमारे 39 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.लोकसभेत एका लेखी उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांत ₹100 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न जाहीर करणाऱ्या करदात्यांची संख्या तब्बल 300 टक्क्यांनी वाढली आहे..पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, 'अब्जाधीश' या संज्ञेची कोणतीही कायदेशीर व्याख्या प्राप्तिकर कायदा 2025 किंवा पूर्वीच्या प्राप्तिकर कायदा 1961 मध्ये नाही. त्यामुळे सरकारकडे अब्जाधीशांची स्वतंत्र अधिकृत नोंद उपलब्ध नाही. मात्र, आयकर विवरणपत्रांमधील आकडेवारीवरून उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींची संख्या सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येते..Petrol-Diesel-LPG Price Today: कच्चे तेल 10% ने घसरले! पेट्रोल-डिझेल, CNG आणि LPG चे नवे दर जाहीर; पाहा तुमच्या शहरातील भाव.संपत्तीची आकडेवारी ठेवत नाहीसरकार आता नागरिकांच्या एकूण संपत्तीची स्वतंत्र आकडेवारी ठेवत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. संपत्ती कर कायदा, 1957 हा 1 एप्रिल 2016 पासून रद्द करण्यात आल्यामुळे संपत्तीविषयक नोंदी ठेवण्याची व्यवस्था बंद झाली आहे..बेरोजगारी आणि गरिबीत घटसरकारने पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हेचा संदर्भ देत सांगितले की, 15 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील बेरोजगारीचा दर 2022 मधील 3.6 टक्क्यांवरून 2025 मध्ये 3.1 टक्क्यांवर आला आहे. तसेच नीती आयोगाच्या राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवालानुसार, 2015-16 ते 2019-21 या कालावधीत बहुआयामी गरिबीचे प्रमाण 24.85 टक्क्यांवरून 14.96 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले असून, या काळात सुमारे 13.5 कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर पडल्याचा दावा सरकारने केला आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या तेजीला ब्रेक! सोनं खरेदीची सुवर्णसंधी? पाहा 24K, 22K आणि 18K चा ताजा भाव.उपभोग खर्चातील तफावतही कमीघरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षण (2023-24) नुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील उपभोग खर्चातील असमानताही कमी झाली आहे. ग्रामीण भागातील गिनी गुणांक 0.237, तर शहरी भागातील 0.284 इतका नोंदवला गेला असून, मागील वर्षांच्या तुलनेत त्यात घट झाल्याचे सरकारने सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.