LPG Cylinder Price Today: दिवाळीपूर्वी गॅस बुक करताय? पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रातील 14.2 किलो सिलिंडरचे ताजे दर पाहा

Check Today’s LPG Gas Prices in Maharashtra: येत्या 2 आठवड्यात दिवाळीचा सण असताना देशभरात गॅस सिलेंडरची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे तुम्हीही जर आज म्हणजेच 24 ऑक्टोबर 2026 रोजी, एलपीजी सिलिंडर बुक करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी तुमच्या शहरातील किंवा भागातील गॅसचे दर जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. आजच्या ताज्या अपडेटनुसार 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलिंडर आणि 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती पुढीलप्रमाणे आहेत. .तुमच्या शहरात घरगुती LPG सिलिंडरचा दर किती?दिल्ली - घरगुती गॅस सिलेंडर - 942 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,810 रुपयेमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,764.50 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,825 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,988.50 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,788 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,840.50 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,869.50 रुपयेनांदेड - घरगुती गॅस सिलेंडर - 967.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,897 रुपयेअमरावती - घरगुती गॅस सिलेंडर - 975.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,924.50 रुपयेजळगाव - घरगुती गॅस सिलेंडर - 947.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,854 रुपयेअहिल्यानगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 955.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,855 रुपये (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).Gold Price Crash: सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! 3 दिवसांत 56,000 रुपयांनी स्वस्त! 24K, 22K आणि 18K सोनं कितीला? चांदीही नीचांकी पातळीवर.घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरांत फरक का?जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम मुख्यतः हॉटेल, रेस्टॉरंट, कारखाने आणि इतर व्यावसायिक ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक LPG गॅस सिलिंडरच्या किमतीत अधिक होऊ शकतो. तर दुसरीकडे, घरगुती गॅसच्या किमती ठरवताना सर्वसामान्य ग्राहकांवरील महागाईचा भार लक्षात घेतला जातो. त्यामुळे घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरांमध्ये मोठा बदल दिसून येतो. दरम्यान, व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींनुसार अधिक वारंवार बदलू शकतात. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत 62.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र दर स्थिर आहेत..दर महिन्याला बदलतात LPGचे दरभारतात LPG सिलिंडरच्या किमतींचा दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला आढावा घेतला जातो. त्यानुसार घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतींमध्ये बदल होऊ शकतो. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तेल विपणन कंपन्या साधारणपणे प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी सकाळी 6 वाजता नवीन दर जाहीर करतात..Stock Market: Jio IPO की Reliance चे शेअर्स? तुमच्याकडे 14,000 रुपये असतील तर कुठे गुंतवणं फायद्याचं? तज्ज्ञ काय सांगतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.