LPG Subsidy Rules : एलपीजीबाबत नवे नियम लागू, आता 'या' लोकांना मिळणार नाही सिलिंडर, नेमकं काय बदललं?

केंद्र सरकारने एलपीजी सिलिंडर अनुदानाच्या नियमांमध्ये पुन्हा कडक बदल केले आहेत. यापुढे वार्षिक उत्पन्न १० लाख किंवा त्याहून अधिक असणाऱ्या नागरिकांना गॅस सिलिंडरवरील सबसिडी मिळणार नाही. बनावट, निष्क्रिय आणि मृत व्यक्तींच्या नावावरील कनेक्शनही कायमस्वरूपी कापले जाणार आहेत.केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या निर्देशानुसार, उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांना अनुदानाचा लाभ बंद करण्यात येणार आहे. .उत्पन्न १० लाख किंवा अधिक असेल तर एलीपीजी कनेक्शनवरील सबसिडी बंद होणार आहे. मृत व्यक्तींच्या नावावरील कनेक्शन कुटुंबाने ३० दिवसांच्या आत पात्र सदस्याच्या नावावर कनेक्शन हस्तांतरित करणे बंधनकारक असणार आहे. नाहीतर कनेक्शन कट केले जाईल.बनावट व निष्क्रिय कनेक्शन त्वरित कायमचे बंद करण्यात येणार आहे. .सबसिडी मिळत नसेल तर काय कराल?जर तुम्हाला सबसिडी मिळत नसेल आणि तुमचे उत्पन्न १० लाखांपेक्षा कमी असेल, तर प्रथम खालील गोष्टी तपासा जसे की, बँक खाते आणि आधार कार्ड गॅस कनेक्शनशी लिंक आहे का? KYC पूर्ण झाले आहे का? हे तपासून घ्या..तुम्ही MyLPG वेबसाइट किंवा अॅपवर लॉगिन करून तुमची स्थिती तपासू शकता. समस्या कायम राहिल्यास तुमच्या गॅस एजन्सीशी संपर्क साधा किंवा MyLPG पोर्टलवर तक्रार नोंदवा.सरकारचा हा निर्णय अनुदान व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी घेण्यात आला आहे. राजस्थानमध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात धक्कादायक बाब समोर आली आहे. येथे ४०,००० पेक्षा अधिक ग्राहकांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाखांपेक्षा जास्त असतानाही ते अनुदान घेत होते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, आता अशा सर्व कनेक्शन्सवर कारवाई होणार आहे.