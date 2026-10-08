Property Rights: कन्यादान केलं म्हणून मुलीचा मालमत्तेवरील हक्क संपतो? वडिलांच्या संपत्तीत मुलीचा हक्क काय?

लेखक - अॅड. गीता देशपांडेहिंदू चालीरीतीनुसार मुलीचे कन्यादान करून दिले जाते. एकदा कन्यादान करून दिले, की मुलीचा तिच्या आई-वडिलांशी, भावाशी संबंध संपतो. 'मुलगी म्हणजे परक्याचं धन' अशी समजूत पूर्वापार हिंदू समाजात आहे..एकदा मुलीचे लग्न झाले, की तिला कुठलेही हक्क माहेरच्या व्यवहारात राहत नाहीत, असा समज २००५ पर्यंत होता. पण, २००५ मध्ये हिंदू वारसा कायद्यात सुधारणा झाली, आणि हे सगळे समज दूर झाले. विवाहानंतर मुलगी परकी झाली, हे कायदा मानत नाही. या सुधारणांमुळे स्त्री-पुरुष समानता येऊन स्त्रियांचे समाजातले स्थान सुधारण्यास मदत झाली..मालमत्तेत हक्क असतो आता मुलीचा जन्म झाला, की मुलांप्रमाणेच वंशपरंपरागत मालमत्तेत मुलीचा मालमत्तेतला हिस्सा निश्चित होतो. कायद्यातील या सुधारण्यामुळे मुलीचे लग्न झाले तरी तिचा मालमत्तेतला हक्क संपत नाही. मुलीला वाटणी मागण्याचा हक्क आहे. एवढेच नाही तर मुलगी स्वतःच्या हिश्श्याची विल्हेवाट कायद्यानुसार करू शकते..ही सुधारणा झाल्यानंतर न्यायालयाच्या सुरवातीच्या काही निकालांमुळे २००५ च्या सुधारण्याच्या वेळेस वडील जिवंत असतील, तरच मुलीला वंशपरंपरागत मालमत्तेत हिस्सा असेल आणि वडील जर २००५ च्या सुधारणेच्या वेळेस जिवंत नसतील, तर मुलीला हिस्सा मिळणार नाही, असा संभ्रम निर्माण झाला होता. परंतु, २०२० मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालामुळे हे सगळे संभ्रम दूर झाले. .त्या निकालात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मुलीचा हक्क हा तिचा जन्म झाल्यानंतर तिला मिळतो असे सांगितले. त्यामुळे २००५ मध्ये वडील जिवंत असणे किंवा नसणे यामुळे तिचा हक्क डावलला जाणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.मुलगी २००५ पूर्वी जन्माला आलेली असली, तरी तिला तो हक्क मिळतो. फक्त २० डिसेंबर २००४ पूर्वी नोंदणीकृत वाटणी पत्र किंवा न्यायालयाच्या निकालामुळे वाटण्या झालेल्या असतील, तर त्या प्रकरणात पुन्हा वाटण्या केल्या जात नाहीत. किंवा मुलींचा हक्क नव्याने प्रस्थापित करता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.