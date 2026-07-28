Quick Heal Story: दोनदा नापास... मोठी डिग्री नाही... 350 रुपयांच्या पगारावर काम करणाऱ्या पठ्ठ्याने उभी केली 800 कोटींची कंपनी

Business Growth Story: तुम्हाला जर कुणी म्हटलं की फक्त 350 रुपये प्रति महिना नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीने पुढे जाऊन 800 कोटी रुपयांची कंपनी बनवली तर विश्वास बसणार नाही. मात्र पुण्यातील एका साध्या चाळीत राहणाऱ्या मुलाने हे शक्य करून दाखवलं आहे. ही गोष्ट आहे Quick Heal Technologies चे संस्थापक कैलास कटकर यांची..चाळीत राहणाऱ्या कैलास कटकर यांचे बालपण अत्यंत आर्थिक अडचणीत गेले. त्यांचे वडील रेडिओ दुरुस्तीचे काम करत असल्याने घरातील उत्पन्न मर्यादित होते. त्यामुळे शिक्षणातही त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. शाळेत असताना पाचवी आणि नववीत नापास झाल्याने अखेर त्यांनी शाळा सोडली.पुढे वडिलांकडून रेडिओ दुरुस्तीचे काम शिकत छोट्या-मोठ्या कामांतून महिन्याला सुमारे 1,200 रुपये कमवू लागले. मात्र, त्यांच्या एका शिक्षिकेने त्यांना पुन्हा शिक्षण घेण्यासाठी प्रेरित केले. त्यांनी दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली, पण त्यानंतर त्यांनी नोकरी आणि व्यवसाय यालाच आपल्या आयुष्याचा मार्ग बनवला..Gold Price Alert: सोन्याचे भाव पुन्हा कोसळणार? वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या अहवालात धक्कादायक संकेत.350 रुपयांच्या नोकरीने बदलले आयुष्यएका वर्तमानपत्रात कॅलक्युलेटर रिपेअर तंत्रज्ञाची जाहिरात पाहून ते मुलाखतीसाठी मुंबईला गेले. त्यांच्याकडे मोठी पदवी नव्हती, पण इलेक्ट्रॉनिक्सचे ज्ञान पाहून त्यांची निवड झाली. त्यांना महिन्याला 350 रुपयांचा पगार मिळू लागला. या नोकरीदरम्यान त्यांनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्सचे ज्ञान मिळवले. बँकांच्या मशिन्स दुरुस्त करताना त्यांचा प्रथमच संगणकाशी परिचय झाला. याच वेळी त्यांनी भविष्यात संगणक क्षेत्रात मोठी संधी असल्याचे ओळखले. त्यानंतर त्यांनी नोकरी सोडून स्वतःचे संगणक दुरुस्ती केंद्र सुरू केले..Quick Heal ची सुरुवातस्वतःचा व्यवसाय सुरू केल्यानंतर त्यांचे धाकटे बंधू संजय कटकर, जे संगणक विज्ञानाचे शिक्षण घेत होते, त्यांनी संगणक व्हायरसवरील उपाय विकसित करण्यास सुरुवात केली. त्या काळात व्हायरसमुळे अनेक वापरकर्ते त्रस्त होते. दोन्ही भावांनी मिळून व्हायरस काढण्यासाठी काही सॉफ्टवेअर टूल्स तयार केली आणि ती सुरुवातीला मोफत उपलब्ध करून दिली.वाढत्या मागणीमुळे त्यांनी याच टूल्सचे व्यावसायिक सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे दीड वर्षांच्या मेहनतीनंतर 1995 मध्ये Quick Heal Antivirus ची पहिली आवृत्ती बाजारात आणण्यात आली..कठीण सुरुवातकटकरांसाठी सुरुवातीचे दिवस खूप कठीण होते. त्या काळात अनेकजण अँटीव्हायरस खरेदी करण्याऐवजी पायरसी केलेले सॉफ्टवेअर वापरत होते. त्यामुळे पहिले चार महिने एकही प्रत विकली गेली नाही.यानंतर कटकर स्वतः ग्राहकांकडे गेले, त्यांना अँटीव्हायरसचे महत्त्व समजावून सांगितले आणि केवळ दोन दिवसांत 10 प्रतींची विक्री केली. याच क्षणापासून Quick Heal च्या यशाचा खरा प्रवास सुरू झाला..देशभर विस्तारत्यांनंतर कंपनीने छोट्यामोठ्या शहरात आपला व्यवसाय विस्तारला. नाशिक, नागपूर, इंदौर, सूरत, वडोदरा यांसारख्या शहरांमध्ये वितरकांचे जाळे उभारले. कालांतराने Quick Heal देशभर पोहोचली. गुंतवणूकदारांच्या मदतीने कंपनीचा विस्तार झाला आणि पुढे ती शेअर बाजारात लिस्ट झाली.आज Quick Heal Technologies ही भारतातील आघाडीच्या सायबर सिक्युरिटी कंपन्यांपैकी एक असून देशभरात तिचे 33 हजारांहून अधिक भागीदार आहेत..Success Story: 1.5 लाखांची मुंबईतील नोकरी सोडून गावाकडे आला; आता महिन्याला कमावतोय 4 लाख रुपये! काय आहे गुंतवणुकीचा मंत्र?.विश्वासाचा वारसा कैलास कटकर यांचे स्वप्न फक्त एक यशस्वी कंपनी बनविण्याचे नव्हते तर अशी कंपनी बनविण्याचे होते जी त्यांच्यानंतर कितीतरी दशके चालू राहील. त्यांच्या मते, Quick Heal नेही टाटा समूहाप्रमाणे दीर्घकालीन विश्वास आणि वारसा निर्माण करावा. त्यामुळे कटकर यांचा प्रवास सांगतो की, यश मिळवण्यासाठी मोठी पदवी किंवा श्रीमंत घराण्याची पार्श्वभूमी आवश्यक नसते. शिकण्याची तयारी, कठोर परिश्रम, संयम आणि योग्य वेळी घेतलेला योग्य निर्णय यांच्यामुळे कोणतीही व्यक्ती मोठे यश मिळवू शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.