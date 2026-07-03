Personal Finance

Success Story: रोज 3 तास ट्रॅफिकमध्ये अडकायचा! आज वडापाव विकून कमावतो लाखो रुपये; मराठी तरुणाने कसा उभारला व्यवसाय?

From Traffic Jam Victim to Successful Entrepreneur: रोज 3 तास ट्रॅफिकमध्ये अडकून शोधली लाखोंची कमाई करणारी भन्नाट बिझनेस आयडिया. आज ‘ट्रॅफिक वडापाव’च्या माध्यमातून हा मराठी तरुण महिन्याला लाखो रुपये कमावत असून अनेकांसाठी प्रेरणास्थान ठरला आहे.
Success story of Gaurav Londhe

From Traffic Jam Victim to Successful Entrepreneur: How a Marathi Youth Built a Food Business

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Success story of Gaurav Londhe: सध्या सोशल मीडियावर उद्योगपती हर्ष गोयंका यांनी अलीकडेच शेअर केलेला एक व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरत आहे. याचे कारण आहे एका मराठी तरुणाची बिझनेस आयडिया आणि त्याचा प्रवास. सोशल मीडियावरील या व्हिडिओत ठाण्यातील गौरव लोंढे यांची प्रेरणादायी उद्योजकीय वाटचाल दाखवण्यात आली आहे. एका साध्या नोकरीतून सुरुवात करत त्यांनी मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या ओळखली आणि त्यातूनच स्वतःचा यशस्वी व्यवसाय उभा केला.

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