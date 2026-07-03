Success Story: रोज 3 तास ट्रॅफिकमध्ये अडकायचा! आज वडापाव विकून कमावतो लाखो रुपये; मराठी तरुणाने कसा उभारला व्यवसाय?

Success story of Gaurav Londhe: सध्या सोशल मीडियावर उद्योगपती हर्ष गोयंका यांनी अलीकडेच शेअर केलेला एक व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरत आहे. याचे कारण आहे एका मराठी तरुणाची बिझनेस आयडिया आणि त्याचा प्रवास. सोशल मीडियावरील या व्हिडिओत ठाण्यातील गौरव लोंढे यांची प्रेरणादायी उद्योजकीय वाटचाल दाखवण्यात आली आहे. एका साध्या नोकरीतून सुरुवात करत त्यांनी मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या ओळखली आणि त्यातूनच स्वतःचा यशस्वी व्यवसाय उभा केला..पिझ्झा डिलिव्हरी बॉयगौरव यांनी 2009 मध्ये अंधेरी येथे पिझ्झा डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. दररोज काम संपल्यानंतर त्यांना ठाण्यातील आपल्या घरी परत येण्यासाठी सुमारे तीन तासांचा प्रवास करावा लागत असे. अवघे 24 किलोमीटर अंतर असतानाही प्रचंड ट्रॅफिकमुळे वेळ वाया जात असे..Gold Rate Today: अवघ्या 2 दिवसांत सोनं 72,220 रुपयांनी महागलं! 100 ग्रॅममागे मोठी वाढ; पाहा ताजा भाव.ट्रॅफिक ठरली बिझनेस आयडियारोज असाच 3 तास ट्रॅफिक मध्ये प्रवास करताना आणि भुकेले असताना त्यांना एक आयडिया सुचली. याचे कारण होते एक ट्रॅफिक सिग्नलवरील शेंगदाना विक्रेता. एकदा सिग्नलवरून जाणाऱ्या शेंगदाणे विक्रेत्याकडून शेंगदाणे खरेदी केल्यानंतर त्यांच्या मनात विचार आला की, ट्रॅफिकमध्ये अडकलेल्या लोकांना जर जागेवर गरमागरम खायला मिळाले तर? आणि तेही त्यांच्या आवडीचे? याच विचारातून त्यांना एक नवा व्यवसाय सुरू करण्याची कल्पना मिळाली..द ट्रॅफिक वडापाव2019 मध्ये गौरव यांनी नोकरीचा राजीनामा देत ‘द ट्रॅफिक वडापाव’ ही संकल्पना सुरू केली. त्यांच्या या व्यवसायासाठी त्यांना आईने आपल्याकडील पैसे दिले. त्यानंतर त्यांचा व्यवसाय सुरू झाला. सुरुवातीलाच ट्रॅफिकमध्ये वडापाव घेणे लोकांना आवडले नाही त्यामुळे कोणीही खरेदी करण्यास तयार नव्हते..पॅक्ड वडापावलोक वडापाव घेत नाही म्हणून गौरव यांनी ग्राहकांसाठी वडापाव व्यवस्थित पॅक करून देण्यास सुरुवात केली. त्यासोबत पाण्याची बाटली आणि टिश्यू पेपरही दिला आणि सुरुवातीचे 50 वडापाव मोफत वाटले. त्यांनंतर लोकांना ही संकल्पना आवडली. आणि लोकांनी वडापाव खरेदी करण्यास सुरुवात केली. काही दिवसांतच लोकांचा विश्वास बसू लागला आणि ग्राहक स्वतः फोन करून ऑर्डर देऊ लागले. गौरव यांनी हा संपूर्ण पॅक फक्त 20 रुपयांत विकण्यास सुरुवात केली..ट्रॅफिक सिग्नलवर दिसू लागली टीमकाळानुसार त्यांच्या व्यवसायाची लोकप्रियता वाढली. केसरी रंगाच्या टी-शर्टमधील त्यांची टीम संध्याकाळी 5 ते रात्री 10 या वेळेत ट्रॅफिक सिग्नलवर वडापाव विकू लागली. ऑफिसमधून घरी जाणाऱ्या अनेकांसाठी हा एक सोयीस्कर पर्याय ठरला..Success Story: 38 व्या वर्षीच नोकरीला रामराम! वर्षाला 2 कोटी कमावणाऱ्या इंजिनिअरने उघडलं साइड कमाईचं सीक्रेट.महिन्याला लाखोंची कमाई2021 पर्यंत गौरव यांच्या टीममध्ये आठ कर्मचारी होते. ते दररोज जवळपास 800 वडापाव विकत होते. या व्यवसायातून त्यांना महिन्याला सुमारे 2 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू लागले.एका साध्या डिलिव्हरी बॉयपासून यशस्वी फूड उद्योजक बनण्यापर्यंतचा गौरव यांचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. ज्या ट्रॅफिकची लोक रोज तक्रार करत होते, त्याच समस्येत त्यांनी व्यवसायाची संधी शोधली आणि स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.