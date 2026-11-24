Pension Life Certificate Online: युनिफाइड पेन्शन स्कीम म्हणजेच UPS अंतर्गत पेन्शन घेणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. पेन्शन फंड नियामक PFRDA ने UPS पेन्शनधारकांना 30 नोव्हेंबरपर्यंत लाइफ सर्टिफिकेट म्हणजेच हयातीचा दाखला किंवा जीवन प्रमाणपत्र जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. .पेन्शनधारकांनी हे प्रमाणपत्र वेळेत जर जमा केले नाही तर दर महिन्याला मिळणाऱ्या पेन्शनच्या पेमेंटवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, आता हे काम पूर्ण करण्यासाठी बँकेत किंवा सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. पेन्शनधारक आधार आणि फेस ऑथेंटिकेशनच्या मदतीने मोबाइल अॅपवरून घरबसल्या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करू शकतात..Gold Rate Update: सोनं आणखी स्वस्त होणार की महागणार? खरेदीआधी 'या' 3 तारखा लक्षात ठेवा.जीवन सेतू डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटPFRDA ने UPS अंतर्गत पेन्शन घेणाऱ्यांसाठी ‘UPS जीवन सेतू – डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट’ ही डिजिटल सुविधा सुरू केली आहे. या सुविधेमुळे पेन्शनधारकांना दरवर्षी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करण्यासाठी बँक किंवा संबंधित कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.Protean eGov च्या NPS, UPS आणि APY मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते. यामध्ये आधार क्रमांकाद्वारे ओळख पडताळणी केली जाते. तसेच फेस ऑथेंटिकेशनच्या मदतीनेही ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते.डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तयार करण्यासाठी पेन्शनधारकांकडे PRAN म्हणजेच पेरमानेन्ट रिटायरमेंट अकाऊंट नंबर, जन्मतारीख, आधार क्रमांक आणि पेन्शन खात्याशी लिंक असलेला मोबाइल क्रमांक असणे आवश्यक आहे..मोबाइल अॅपवरून डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कसं?UPS पेन्शनधारक खालील स्टेप्स फॉलो करून घरबसल्या लाइफ सर्टिफिकेट तयार करू शकतात.सर्वप्रथम मोबाइलमध्ये NPS, UPS आणि APY अॅप उघडा.होम स्क्रीनवर ‘UPS Jeewan Setu – Digital Life Certificate’ हा पर्याय निवडा.त्यानंतर तुमचा PRAN क्रमांक आणि जन्मतारीख टाका.रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरवर आलेला OTP भरा.आता आधारचा पर्याय निवडून आधार क्रमांक टाका.‘Continue with Aadhaar’ या पर्यायावर क्लिक करा.आधार पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करा.त्यानंतर ‘Face Authentication’ हा पर्याय निवडा.फेस ऑथेंटिकेशन यशस्वी झाल्यानंतर तुमचे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तयार होईल.तयार झालेल्या प्रमाणपत्राची खात्री करून ‘Done’ वर क्लिक करा. यानंतर प्रक्रिया पूर्ण होईल..30 नोव्हेंबरपर्यंत जमा करणं का महत्त्वाचं?PFRDA च्या निर्देशानुसार, UPS पेन्शनधारकांनी दरवर्षी 30 नोव्हेंबरपर्यंत डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करणं आवश्यक आहे. पेन्शनधारक हयात असल्याची खात्री करण्यासाठी हे प्रमाणपत्र मागितलं जातं. त्यामुळे पेन्शनचा लाभ नियमितपणे सुरू राहण्यास मदत होते.PFRDA ने संबंधित नोडल कार्यालयांनाही पात्र पेन्शनधारकांपर्यंत या डिजिटल सुविधेची आणि अंतिम मुदतीची माहिती पोहोचवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता पेन्शनधारकांना घरबसल्या मोबाइलवरूनच वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करणं शक्य होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.