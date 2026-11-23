Investors lose Rs 5.24 lakh crore in stock market crash: भारतीय शेअर बाजारात आज मोठी घसरण पाहायला मिळाली. सलग दोन दिवसांच्या तेजीनंतर बाजाराने पुन्हा घसरणीची वाट धरली. मेटल, बँकिंग आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस क्षेत्रातील शेअर्समध्ये झालेल्या विक्रीमुळे प्रमुख निर्देशांक दबावात आले आणि गुंतवणूकदारांचे तब्बल 5.24 लाख कोटी रुपये बुडाले..दिवसअखेर सेन्सेक्स 1,438.72 अंकांनी म्हणजेच 1.77 टक्क्यांनी घसरून 82,435.99 अंकांवर बंद झाला. तर निफ्टी 450.95 अंकांची घसरण नोंदवत 25,349.65 अंकांवर बंद झाला..Gold Rate Update: सोनं आणखी स्वस्त होणार की महागणार? खरेदीआधी 'या' 3 तारखा लक्षात ठेवा.कोणते शेअर्स घसरले?आजच्या व्यवहारात टाटा स्टील, अॅक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक, एसबीआय बँक, आणि एचडीएफसी बँक हे सर्वाधिक घसरण नोंदवणारे शेअर्स ठरले.दरम्यान, TCS, Tech M, HCL Tech, Infosys या आयटी शेअर्समणध्ये तेजी दिसून आली.मोठ्या कंपन्यांसोबतच मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही कमजोरी दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 1.01 टक्क्यांनी, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक 0.66 टक्क्यांनी घसरला..आयटी शेअर्स वाढले क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये निफ्टी मेटलमध्ये सर्वाधिक घसरण झाली. त्याचबरोबर निफ्टी ऑटो, निफ्टी बँक, निफ्टी पीएसयू बँक, निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि निफ्टी प्रायव्हेट बँक निर्देशांकही घसरणीसह बंद झाले. मात्र, या घसरणीच्या वातावरणात आयटी क्षेत्राने चांगली कामगिरी केली. निफ्टी आयटी निर्देशांकात 2 टक्क्यांची वाढ झाली..SIP Investment: SIP मध्ये पैसा कमवायचा असेल तर किती वर्षे गुंतवणूक करावी? 7 वर्षांचा नियम काय? रिपोर्टमधून मोठा खुलासा!.बाजार घसरण्यामागची प्रमुख कारणे1. नफावसुली: सलग दोन दिवसांच्या तेजीनंतर अनेक गुंतवणूकदारांनी शेअर्स विकून नफा पदरात पाडून घेतला. त्यामुळे बाजारावर विक्रीचा दबाव वाढला.2. मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण: बाजारातील प्रमुख कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये झालेल्या विक्रीमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीला मोठा फटका बसला.3. अमेरिकेतील व्याजदरवाढीची चिंता: अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवू शकते, या शक्यतेमुळे जागतिक बाजारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली. त्याचा परिणाम भारतीय बाजारावरही झाला.4. रुपयाची घसरण: अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाल्याने गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर पडली. यामुळे बाजारातील विक्रीचा दबाव आणखी वाढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.