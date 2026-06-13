संपादकीय

हौस ऑफ बांबू : भ्रमणमंडळाची स्थळसंशोधन मोहीम..!

शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी पुण्यातील फर्ग्युसन, एसपी कॉलेज आणि पुणे विद्यापीठ या तिन्ही ठिकाणांच्या पाहणी मोहिमेला सुरुवात; स्थळनिवड समितीसमोर वाहतूक, खानपान व निवासाच्या सोयींचा मोठा पेच
Venue Evaluation Matrix: Scouting the Three Cultural Topographies of Pune for the Centennial Sammelan

Venue Evaluation Matrix: Scouting the Three Cultural Topographies of Pune for the Centennial Sammelan

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कु. सरोज चंदनवाले

नअस्कार! मराठी साहित्य महामंडळाचे नामचीन पदाधिकारी आज मोहीमशीर होणार आहेत. दोन दिवस भारी गडबडीचे जाणार. शनिवारी सगळी मंडळी (पुण्यातल्या पुण्यात) तीन ठिकाणी हिंडून पाहणी करून येणार आहे. तिन्ही ठिकाणं पाहिली की मग रविवारी ऐतिहासिक घोषणा होईल. कसली काय विचारता? अहो, शंभरावं अखिल भारतीय साहित्य संमेलन यावेळी पुण्यात नाही का होणार? त्यासाठी मांडव टाकायला जागा शोधायला नको का?

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