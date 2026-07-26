Baiju Parthan : विज्ञान, ‘एआय’ आणि निसर्गाचा शोध घेणारे कलाकार बैजू पार्थन

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comबैजू पार्थन यांना आदर होता तो शास्त्रज्ञ आणि संशोधक यांच्याबद्दल. ते कलाकार होतील असे कुणाला वाटले नव्हते. केरळच्या पार्थन यांनी कलेचे धडे गिरवले ते गोव्यात. त्यानंतर ते मुंबईत आले. तिथे त्यांचा साहित्यिक-कलावंतांशी संपर्क आला. विज्ञानवादी असलेल्या पार्थन यांनी ‘‘एआय’ शी देखील जुळवून घेतले. मात्र नंतर त्यांना निसर्गाचीच ओढ लागली. जीवनाची शोधयात्रा त्यांना महत्त्वाची वाटते. ह्या विश्वासंबंधी प्रश्न उभे करणे हेच बैजू पार्थन यांच्यासाठी कलेचे मर्म आहे. काही कलाकार हे रंगकामाने सुरुवात करतात तर काही आठवणीत रमतात. बैजू यांची सुरुवात होते तीच मुळी प्रश्न विचारून. त्यांची जडणघडण १९६०-७० या दोन दशकांत केरळात कोट्टायम इथे झाली. त्यांचे आई-वडील दोघेही कामाला जात असत. बराच वेळ हा मुलगा एकटा असे. आजी आजोबा घरात असत पण ते गोष्टी सांगत नसत. ते काही मोठे संयुक्त कुटुंब नव्हते आणि अन्य व्यत्यय आणणारे काही नव्हते. त्यामुळे पुस्तके हीच त्यांना साथ देत राहिली. ‘माझ्या आईने कसंबसं मला वाचायला लावलं. सारं काही कसं चालतं याबद्दल माझ्या मनात कुतूहल निर्माण झालं. बरेच दिवस मी फक्त कोशांचंंच वाचन करत होतो.’त्यांना गंमत वाटते, की ते अभ्यासू पण आत्ममग्न असायचे. परंतु इतर कोणाच्याही बाबतीत दिसत नसले तरी हा स्वभावच त्यांच्या कलाजीवनाचा आधार बनला..वैज्ञानिक कलाकारते कलेकडे वळतील असे पार्थन यांच्या कल्पनेत सुद्धा कधी आले नाही. त्यांना आदर होता तो शास्त्रज्ञ आणि संशोधक यांच्याबद्दल. त्यांना केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी हे विषय आवडायचे तर मॅथेमॅटिक्स तापदायक वाटायचे. ते दिवस अस्तित्वाबद्दल प्रश्न निर्माण करत होते, असे ते मानतात. बेकारी सर्वत्र पसरलेली होती आणि त्यांच्या भोवतालचे अनेक तरुण दिशाहीन झाले होते. त्यांना वनस्पतिशास्त्र याचा अभ्यास केल्यानंतर ते काही दिवस इंजिनियरच्या डिप्लोमा वर्गात दाखल झाले. तिथे त्यांच्या वाचनात आले कलेच्या इतिहासावरील एक ग्रंथ. त्यानंतर सारेच बदलले.‘अचानक मला जाणवलं की कला ही सुद्धा एक शास्त्रच आहे. कलेचाही इतिहास आहे, त्या क्षेत्रात संशोधन शक्य आहे आणि निरनिराळे दृष्टिकोन असू शकतात.’ कलेमुळे जणू ते स्वतःचा पुन्हा शोध घेत होते असे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांच्या भोवतालच्या हितचिंतकांचा सल्ला न स्वीकारता त्यांनी इंजिनिअरिंगचा अभ्यास सोडून दिला. ते गोव्यात लक्ष्मण पै या दिग्गज कलाकाराच्या हाताखाली विद्यार्थी म्हणून दाखल झाले. लक्ष्मण पै यांनी देखील बैजू पार्थन यांना असे पाऊल उचलण्याआधी पूर्ण विचार कर, अशी सूचना केली. पण पार्थन यांनी पक्के ठरवले होते.गोवा आणि शोध अर्थपूर्णतेचासत्तर-ऐंशीचे दशक गोव्यातील जीवन हे केरळातील जीवनापेक्षा फार वेगळे होते. त्या काळात गोव्यात हिप्पी हिंडत असत. त्यांच्यामुळे पार्थन यांचा फार वेगळ्या विचारसरणीशी संपर्क आला. ते सामान्य अर्थाने त्यांच्यात कधी रमले नाहीत. परंतु त्यांची पुस्तके आणि त्यातील विचार यांची त्यांना भुरळ पडली. निसर्गाशी जवळीक साधणारा ताओवाद यांतील विचारसरणी, मानववंश शास्त्र, तत्त्वविचार आणि आध्यात्मिक परंपरा यांच्याशी त्यांचा परिचय झाला. हे चालू असताना आर्ट स्कूल मधील शिक्षणासाठी त्यांच्यावर प्रभाव पडत होता. लक्ष्मण पै हे भारतातील एक आदरणीय कलाकार होते. ते त्यांच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे अनुकरण करावे अशी अपेक्षा न करता त्यांनी आपापल्या पद्धतीने विचार करावा असे मानत. उलट ते आपल्या विद्यार्थ्यांना स्वत:ची नजर शोधायला उत्तेजित करत असत. शिस्त, निरीक्षण आणि रेखाटनाचा सराव याबाबतीत ते पक्के होते. स्वतःचे वेगळेपण ही अचानक साध्य होणारी बाब नाही; त्यासाठी सातत्याने परिश्रम केले पाहिजेत ही महत्त्वाची गोष्ट बैजू शिकले. ‘माझ्या लक्षात आलं, की इतके दिवस सांगण्यात आलं तसंच नेमकं आयुष्य नसतं.’ पुस्तकांचे वाचन आणि क्वचितच आढळणारे मोकळ्या मनाचे गुरु यांचा पार्थनच्या व्यक्तित्वावर खोलवर परिणाम झाला. आजही त्यांच्या कलाकृतींकडे पाहता त्यांचा खोलवर अर्थ शोधण्याचा काहीसा अदृश्य आणि अनाकलनीय असा प्रयत्न सातत्याने दिसतो. ‘जीवनाचा एक अदृश्य संदर्भ आहे जो अधिक फलदायी आहे.’ असे ते सांगतात..Premium|Sant Namdev Akhyan Kavya : संत नामदेवांनी मराठी आख्यानकाव्याला दिली भक्ती आणि रसांची नवी दिशा.मुंबई आणि शब्दप्रभूत्यांचे कलाशिक्षण झाल्यावर पार्थन मुंबईला आले. त्यांनी ‘इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया’ या टाइम्स ग्रुपच्या साप्ताहिकात बरीच वर्ष नोकरी केली. त्यामुळे त्यांचा देशातल्या अनेक श्रेष्ठ लेखक, संपादक आणि कलावंत यांच्याशी संपर्क आला. सर्वांत महत्त्वाची दोस्ती झाली ती एक श्रेष्ठ कवी आणि कलासमीक्षक रणजित हौस्कोटे यांच्याशी. ललित साहित्य, तत्त्वज्ञान, इतिहास शास्त्र आणि समकालीन कलाविश्व यांपैकी कोणत्याही विषयावर त्यांच्या चर्चा चालायच्या आणि त्या कार्यालयाबाहेरही. होस्कोटे यांनी त्यांचा परिचय जेरी पिंटू आणि सी.पी. सुरेंद्रनाथ यांच्यासारख्या अनेक साहित्यिकांशी करून दिला. हे सारे पार्थन यांनी आधीकधी पाहिले नव्हते. ‘भाषा ही कशी सारं काही घडवत असते, शब्दांना कसं स्वतःचं असं व्यक्तित्व, रंग आणि लय असते, ते लक्षात येऊ लागलं.’ त्यांच्या कला कारकिर्दीत केंद्रीभूत असा या वर्षांतील अनुभव होता. पेंटिंगची वृद्धी फक्त पेंटिंगने होत नाही. त्याला स्टुडिओ बाहेरील काव्यतत्त्वज्ञान, शास्त्रविचार आणि कल्पनाशक्ती यांचे खतपाणी लागते. त्याचवेळी एम. एफ. हुसेन, अंजली इला मेनन आणि एफ. एन. सूझा यांच्यासारखे कलाकार ‘वीकली’च्या कार्यक्रमात येत असत. त्यांना भेटल्यावर आपणही प्रामुख्याने पेंटर असल्याची जाणीव होत असे. ‘मी प्रामुख्याने चित्रांकन करत होतो जी चित्रे शेवटी टाकून दिली जात. मला पुन्हा पेंटिंगकडे वळणं आवश्यक होतं.’तंत्रज्ञानाचा प्रवेशपार्थनच्या सुरुवातीच्या पेंटिंगमध्ये प्रतीकात्मक, आध्यात्मिक गूढ छाया दिसते. त्यांच्या तात्त्विक विचारांचा ऊहापोह दिसतो. मानवी आणि वैश्विक यांच्यातील दुवे शोधण्याचा प्रयत्नही. त्यानंतर कॉम्प्युटर उपलब्ध झाल्यावर आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यामुळे पर्याय निर्माण झाले. त्यांच्या कुमारवयापासून असलेले विज्ञानविषयीचे आकर्षण पुन्हा जागृत झाले. नव्वदीचे दशक संपता संपता त्याने आपल्या कामात तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. डिजिटल आणि तंत्राधारित कलेचा ओनामा घालून देणाऱ्या आद्य कलाकारातले ते एक होते. त्यांनी स्वतःसाठी कॉम्प्युटर तयार केले. त्यावर प्रणाली बसवायच्या कशा ते शिकून घेतले आणि संवाद साधणाऱ्या कलाकृतींना जन्म दिला. हे सारे अशा कृती लोकप्रिय होण्याआधी. दूरचित्रवाणी, वृत्तपत्रे आणि आंतरजाल किंवा इंटरनेट या नवीन गोष्टींचे त्यांना विशेष आकर्षण वाटले कारण त्यांचा दैनंदिन जीवनावर प्रभाव पडत होता.‘आजची बातमी उद्या टाकाऊ होते,’ ते म्हणतात. तर या माध्यमातून दृश्ये यांना त्यांच्या कलाकृतीत स्थान देऊन या क्षणभंगुर प्रतीकांना अधिक चिरस्थायी रूप दिले. त्यानंतर त्रिमितीतील लेनटिकयुलर प्रिंट्स आणि परस्पर संवादही इनस्टाॅलेशन यांचा जमाना आला. मोकळी जागा आणि दृष्टिकोन या बाबतीत पारंपरिक कल्पनांना छेद देण्यात आला. त्या वेळी अनेकांना हे सारे काळाच्या पुढील काम वाटले..भरभराटीतून वैराग्यवर्ष दोन हजारच्या सुमारास कलाकृतींसाठी बाजारपेठ चांगली तयार झाली आणि कलाकारांना व्यावहारिक यश आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्ती सहजतेने मिळू लागली. इंग्लंड आणि कोरिया या देशातील संग्राहक त्यांच्या स्टुडिओला भेट देऊ लागले. गॅलरीज चित्रकारांच्या प्रदर्शनाची तयारी भरभर करावी अशी अपेक्षा बाळगू लागले. पार्थन यशाच्या या रूपाने अस्वस्थ झाले. त्यांनी स्वतः शांतपणे काम करत राहणे पसंत केले आणि सहायकाकडून काम करून घेणे किंवा स्टुडिओची उभारणी करणे यात रस घेतला नाही. ‘दुसऱ्या कोणी केलेलं काम मी माझं म्हणून खपवणे हे मला भयंकर वाटतं.’त्यांना कलाजगताच्या सार्वजनिक आयुष्यात रस नव्हता. ‘मी समोरासमोर बसून सांभाळू शकतो परंतु गटागटांसोबत कसं वागायचं ते मला जमत नाही,’ ते सहजतेने प्रामाणिकपणे कबूल करतात. हळूहळू त्यांनी कलेच्या बाजारपेठातून अंग काढून घेतले आणि त्यांना जमणारा एक कोपरा पकडला. हे सारे जाणीवपूर्वक केले. ‘माझ्यातील कलावंत जागृत ठेवायला हवा! मी थांबू शकत नाही. पण त्यासाठी बाजारपेठेच्या मधोमध मी असण्याची काही गरज नाही.’एआयचे आव्हानतंत्रज्ञानाशी पार्थनइतके फार थोड्या कलावंतांनी जुळवून घेतले आहे. त्यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये मग्न होणे साहजिकच होते. त्यांनी इमेज जनरेटिंग पद्धती कॉम्प्युटरवर टाकल्या आणि सातत्याने प्रयोग केले. त्यांना जे लक्षात आले त्यामुळे ते व्यथित झाले. ‘हे सारं भीतिप्रद आणि खच्ची करणारं होतं,’ ते म्हणतात. ‘मशीनला सांगावं त्याप्रमाणे सुरेख कृती तयार करून देऊ शकते.’ कॅलक्युलेटर किंवा गणकयंत्रे प्रचारात आली त्यांच्याशी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची ते तुलना करतात. गणकयंत्रामुळे हळूहळू तोंडी हिशेब मागे पडले. ‘मला भीती वाटते, की कलाकाराची सृजनशीलता हीच मुळी खुंटली जाईल.’ त्यांनी तंत्रज्ञानाचा त्याग न करता पुन्हा प्रिंटिंगकडे मोर्चा वळवला. ‘माझ्यातला कलाकार वाचवण्याचा हा एकच पर्याय मला दिसतो.’पुन्हा वनस्पती आणि निसर्गआज त्यांच्या कामाला पूर्ववत स्वरूप आले आहे. वनस्पतिशास्त्रात असलेला रस पुन्हा वाहू लागला आहे. त्यांच्या पेंटिंगमध्ये झाडेझुडपे, बी-बियाणे आणि आकाशातील नक्षत्रे आणि निसर्ग यांचा संचार दिसू लागला आहे. त्यांचा वातावरणाशी दाट संबंध आहे आणि तरीही त्यांना आध्यात्मिक संदर्भ आहे. ते वनस्पतीकडे पाहतात विस्मरणात गेलेला जीवनाचा मुख्य पाया म्हणून. ‘झाडाझुडपांशिवाय आपण कोणी जगू शकणार नाही.’ त्यांच्या कामात तपशील बरेच असतात आणि ते दिसायला प्रेक्षणीय होतात. पण त्या रमणीयतेत त्यांना बालपणापासून पडलेल्या प्रश्नांचा आधार आहे. जीवन, अस्तित्व आणि एकूण या विश्वातील मानवाचे स्थान याविषयी. पार्थन गमतीने नेहमी स्वतःची गूढवादी म्हणून गणना करतात. बहुधा त्याचमुळे त्यांच्या कलाकृतींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कीर्ती किंवा तंत्रज्ञान यांना त्यांच्या प्रवासात फारसे स्थान नाही. त्यांना प्रेरणा आहे ती विश्वरचना समजून घेण्याची. जन्मभर घेत आलेल्या शोधयात्रेची ही कहाणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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