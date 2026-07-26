Guru Purnima Significance : अंधारातून प्रकाशात नेणारा...

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comमाझ्यामते अखिल मानवजातीसाठी सर्वांत मोठा गुरू कोण असेल, तर ती म्हणजे झाडं. ती गुरूंच्याही पुढची पायरी – ‘महागुरू’ आहेत. रस्ते, इमारती, विकासकामं, मेळे, शेड्स यांसाठी आपण झाडांना कापतो... पण ती कधीच पुन्हा परतवार करत नाहीत. उलट सावली, फुलं-फळं, लाकूड देत राहतात. समस्त पृथ्वीतलावर स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करण्याची सिद्धी आहे ती झाडांकडेच! त्या अन्नावर सर्व प्राणिसृष्टी तगते. उद्या झाडं नसतील तर काय होईल, याची कल्पनाही करवत नाही! तीन दिवसांनी गुरुपौर्णिमा असल्याने एका तरुणाचा मेसेज आला – गुरूपौर्णिमेच्या शुभेच्छा! ‘हा काय शुभेच्छा द्यायचा दिवस आहे का?’ असं उत्तर त्याला द्यावं असं वाटत होतं खरं, पण त्याच्या भावना लक्षात घेऊन मी इतकंच लिहून पाठवलं – अत्त दीप भव. तूच तुझा प्रकाश हो. त्याचवेळी नकळत मला शिकवणाऱ्या शाळेतल्या कितीतरी शिक्षकांचे चेहरे आठवले, अगदी पहिला आठवला तो पहिलीतल्या बाईंचा. शाळेत जाण्याच्या पहिल्या काही वर्षांमध्ये रडणं, गोंधळून जाणं अशी फेज सगळ्यांचीच असते. तेव्हा या बाईंनी फार मायेने संभाळून घेतल्याचं आठवलं. मग आठवल्या त्या तिसरीतल्या वर्गशिक्षिका. अ तुकडीतले ‘तथाकथित हुशार विद्यार्थी’ नसूनही फार शांतपणे त्यांनी आम्हाला संकल्पना स्पष्ट करून सांगितल्या. शिक्षेपेक्षा ममत्वाची जोड दिली. मग आठवल्या, चवथी-पाचवीत मी ज्यांच्याकडे शिकवणीला जायचो, त्या बाई. त्यांनी गणित इतकं पक्कं करून घेतलं की त्यांची त्रैराशिक पद्धत आजही वेळोवेळी कामाला येते. आणि एका निर्णायक टप्प्यावर म्हणजे आठवीत असताना जेव्हा मला अचानक भाषा, साहित्य यांची गोडी लागायला सुरुवात झाली तेव्हा हात देणाऱ्या शाळेतल्या मराठीच्या मॅडम आठवल्या. त्याआधी मला मराठी आणि इतर भाषा विषयातले धडे कंटाळवाणे वाटायचे. पण अचानक तीनशेसाठ अंशात गाडी वळावी तसं माझं झालं. कविता आवडू लागल्या, पण हा इतका मोठा बदल स्वीकारायचं कसा हे कळत नव्हतं! त्यामुळे प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता मनात, तेव्हा मॅडमनी मराठी भाषेची गोडी लावली, पाठ्यपुस्तकाबाहेर जात अनेक लेखक-कवींची ओळख करून दिली. त्यांचं मृदू आवाजातलं, त्या कवितेच्या किंवा धड्याच्या खोलात जाऊन शिकवणं मला आजही आठवतं... आणि मराठी माध्यमात शिकल्याने आम्हाला इंग्रजी भाषेची गोडी लावणारे, नुसतं बोलण्याचं इंग्रजी न शिकवता त्या भाषेच्या गाभ्याची ओळख करून देणाऱ्या सर यांना कसं विसरता येईल? त्यांच्यामुळेच मी इंग्रजी पुस्तकं वाचायचा प्रयत्न करू लागलो, तसा आत्मविश्वास मिळाला. .आणि शाळेच्या बाहेरच्या क्लासचे सर! त्यांनी आम्हा मुलांना साहित्याची गोडी लावून दिवाळी अंक काढण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं, नव्हे तो आम्ही त्यांच्या मदतीने धूमधडाक्यात काढलाही. त्यातलं सगळं साहित्य मुलांचं होतं. आज मी जे संपादन, भाषांतर करतो, लेखन करतो त्याची बिजं या दिवाळी अंकातूनच रुजली... कल्याणमधून मुंबईतल्या रुईया कॉलेजमध्ये गेल्यावर, तिथली मुलं-मुली पाहिल्यावर आलेला न्यूनगंड, कमीपणाची भावना अलगद दूर केली मराठी विभागातल्या शिक्षकांनी. आणि फिलॉसॉफीच्या मॅडमनी तत्त्वज्ञानाचा सखोल अर्थ समजावून दिला. या तिघींनी शिकवताना कधीच आम्हाला मुलांना मी सांगते आहे म्हणून असं लिहा किंवा माझंच खरं असं सांगितलं नाही. तुम्ही तुमचा विचार करा, किंबहुना डिग्री मिळणं याचा अर्थच मुळीच तुम्ही तुमचा विचार करायला शिकणं हे त्यांनी आमच्या मनावर बिंबवलं, नव्हे कोरलं.आणि हे झाले औपचारिक शिक्षक, मार्गदर्शक, पण याबरोबरच कितीतरी मित्रमैत्रिणी होतेच, ज्यांनी कितीतरी गोष्टी शिकवल्या. कॉलेजला जास्त वाचलेल्या, ऐकलेल्या आणि पाहिलेल्या माझ्या वयाच्या मुलांशी मैत्री झाली, ओळख वाढली. ते हमरीतुमरीने एकमेकांशी विविध विषयांवर चर्चा करायचे तेव्हा मी गप्प बसायचो. कधी विषयाची माहिती नसायची तर कधी माहिती असली तरी आपले मुद्दे कसे मांडायचे हे कळायचं नाही. पण त्या मित्रमैत्रिणींनी कधीही मला कमी लेखलं नाही, उलट बोलण्यासाठी प्रोत्साहनच दिलं. जसं जमेल तसं मांड असं सांगितलं..Premium|Osteoporosis Prevention : ऑस्टिओपोरोसिसचा वाढता धोका; चाळिशीनंतर हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी काय कराल?.रुईया कॉलेजमध्ये गेल्यावर तिथल्या ब्लाइंड सेलशी म्हणजे अंध विद्यार्थ्यांच्या सेलशी ओळख झाली आणि तोवर माझ्या विचारकक्षेत नसलेल्या एका मोठ्या समूहाकडे माझं लक्ष गेलं आणि जगरहाटी तथाकथित ‘नॉर्मल’ लोकांसाठीच कशी आहे याची जाणीव झाली. अंध मित्रांची संगीताची, साहित्याची – त्यातही कवितांची आवड तर थक्क करणारी होती. पूर्णतः वेगळा, डोळे उघडणारा अनुभव होता तो.संत ज्ञानेश्वरांनी म्हटलं आहे, ‘जे जे भेटले भूत, तया मानिजे भगवंत.’ हे सत्यच आहे. आणि या भूतांमध्ये फक्त माणसांची गणना तरी का करावी? माझ्यामते अखिल मानवजातीसाठी सर्वांत मोठा गुरू कोण असेल, तर ती म्हणजे झाडं. ती गुरूंच्याही पुढची पायरी – ‘महागुरू’ आहेत. रस्ते, इमारती, विकासकामं, मेळे, शेड्स यांसाठी आपण झाडांना कापतो... पण ती कधीच पुन्हा परतवार करत नाहीत. उलट सावली, फुलं-फळं, लाकूड देत राहतात. समस्त पृथ्वीतलावर स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करण्याची सिद्धी आहे ती झाडांकडेच! त्या अन्नावर सर्व प्राणिसृष्टी तगते. उद्या झाडं नसतील तर काय होईल, याची कल्पनाही करवत नाही!l एक झेनकथा अशी –डोंगराच्या पायथ्याशी एक प्रचंड जुनं झा होतं. त्याच्या फांद्या प्रचंड विस्तारल्या होत्या आणि मुळं जमिनीत खोलवर पसरली होती. गावकरी त्याला ‘गुरू’ म्हणत. एक तरुण भिक्षू रोज त्या झाडाखाली ध्यान करायचा. पण त्याचं मन अस्वस्थ असे. भविष्याची चिंता, भूतकाळातील पश्चात्ताप. एके दिवशी त्याने झाडाला विचारलं, ‘गुरू, तुम्ही इतके शांत कसे राहता? वादळ असो, पाऊस असो किंवा उन्हाळा, तुम्ही कधीही घाबरत नाही.’.झाड काहीच बोललं नाही. फक्त त्याची पानं सळसळली. भिक्षूने डोळे मिटून तो आवाज नीट ऐकला. तेव्हा त्याला जाणवलं - झाड वाऱ्याला थांबवत नाही की पावसाला रोखत नाही, ऊन टाळत नाही. जे येतं ते स्वीकारतं आणि जे जातं त्याला निरोप देतं.***l गुरू या शब्दाचा अर्थ – अंधारातून प्रकाशात नेणारा. पण खरंच आज जे स्वतःला ‘गुरू’, ‘सद्गुरू’, ‘महागुरू’ वगैरे म्हणवून घेतात ते या व्याख्येत बसतात का? उलट ते लोकांना अंधाराच्या, अज्ञानाच्या खाईत लोटून त्यांचं शोषण कसं करता येईल हे पाहतात. खरंतर वर उल्लेखलेला बुद्धाचा मंत्र किती स्पष्ट आणि स्वच्छ आहे - अत्त दीप भव! तो साक्षी ठेवून जगायचा प्रयत्न केला तर अशा भोंदूचं पेव फुटण्याला फारशी जागाच राहणार नाही. पण सर्वस्तरीय समाजाचा बुद्ध्यंकच नीचतम पातळीवर पोचलेला असताना कोण काय करणार? शेवटी तुमचे गुरू तुम्हीच असता. तुमचा आतला आवाज, दिवा, विवेक. तो जागृत नसेल, तर बाहेरचा गुरू किती डोकं आपटणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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