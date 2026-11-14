सातारा

Maratha Empire History : कसं होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं बलशाली आरमार? अंबवड्यात पाहायला मिळणार ऐतिहासिक जहाजांचे बारकावे, मराठ्यांचा उलगडला सागरी इतिहास

Chhatrapati Shivaji Maharaj Maratha Navy history : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मराठा आरमाराचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अंबवडे बुद्रुक येथे नऊ ऐतिहासिक जहाजांच्या प्रतिकृतींचे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे.
Chhatrapati Shivaji Maharaj History

Chhatrapati Shivaji Maharaj History

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अमर वांगडे

परळी (जि. सातारा) : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याच्या संरक्षणासाठी सुमारे साडेतीनशे वर्षांपूर्वी उभारलेल्या बलशाली आरमाराचा इतिहास नव्या पिढीला समजावा, या उद्देशाने अंबवडे बुद्रुक येथे शिवकालीन जहाजांच्या प्रतिकृतींचे प्रदर्शन भरविण्यात आले (Shivaji Maharaj naval power and warships) आहे. खटाव येथील कुमार गुरव यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या नऊ जहाजांच्या प्रतिकृती हे या प्रदर्शनाचे आकर्षण ठरत असून, या माध्यमातून मराठ्यांच्या सागरी सामर्थ्याचा इतिहास जिवंत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

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