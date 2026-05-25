कराड : रेठरे बुद्रुक येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा पारा ऐन उन्हाळ्यात चांगलाच चढला (Krishna Sugar Factory election 2026) आहे. सत्ताधारी डॉ. सुरेश भोसले यांचे जयवंतराव भोसले सहकार पॅनेल आणि माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांचे ‘कृषिमहर्षी आबासाहेब मोहिते संस्थापक पॅनेल यांच्यात थेट लढत होत आहे; परंतु माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व त्यांच्या काँग्रेसची या निवडणुकीत काय भूमिका असणार? याची चर्चा आहे..कृष्णाकाठाच्या गावांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात राजकीय खल सुरू असल्याने काँग्रेसमधील अंतर्गत फाटाफूट व पारंपरिक मित्रांची रणांगणातील अनुपस्थिती यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या शिलेदारांसमोर दिशाहीनतेचे संकट आहे. कृष्णा कारखान्याच्या निवडणुकांचा इतिहास पाहता, कऱ्हाड दक्षिणेतील काँग्रेस आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांची ताकद कारखान्याचे माजी अध्यक्ष डॉ. इंद्रजित मोहिते यांच्या ‘रयत पॅनेल’च्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली आहे. २०२१ व त्या पूर्वीच्या निवडणुकांतही तीच स्थिती होती..निर्णयात संभ्रमावस्थापक्षाचे ज्येष्ठ विचारवंत यशवंतराव मोहिते यांच्या विचारांचा वारसा आणि काँग्रेसची पारंपरिक मतपेटीच्या जोरावर मोहिते गट व काँग्रेसची समीकरणे जुळत होती. मात्र, यावेळी निवडणूक रणांगणातून डॉ. मोहिते आणि त्यांचा गट पूर्णपणे बाजूला आहे. त्यामुळे काँग्रेसला मानणाऱ्या सभासद वर्गात कमालीची अस्वस्थता आहे. जो पारंपरिक नेता कालपर्यंत सोबत होता, तोच कृष्णेच्या मैदानात नसल्याने निर्णय घेताना संभ्रमावस्था दिसून येत आहे..Sangli Sarpanch Bribery Case : सांगलीत लाचखोर महिला सरपंचाचे पद धोक्यात? जिल्हा परिषदेच्या नोटिसीवर शीतल पाटील यांनी काय दिला खुलासा? 35 हजारांची मागितलेली लाच.अंतर्गत पडझडीचा फटकाराजकीय वर्तुळात सर्वाधिक चर्चा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या गटात झालेल्या फाटाफुटीची आहे. काही वर्षांत कऱ्हाड दक्षिणेतील काँग्रेसच्या किल्ल्याला मोठी गळती लागली आहे. अनेक मातब्बर स्थानिक नेते, तळागाळातील कार्यकर्ते आणि सत्ताकेंद्रे बदलली आहेत. कारखान्याच्या निवडणुकीतही काही गट भोसले तर, काही गट अविनाश मोहिते गटासोबत राहिले, तर काही ठिकाणी अंतर्गत संपर्कात गेले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी, काँग्रेसची स्थानिक फळी विस्कळीत आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे शिल्लक राहिलेल्या निष्ठावंतांची मोट बांधण्याचाच पर्याय असल्याची चर्चा होत आहे..'वेट ॲण्ड वॉच'च्या मोडवरउमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीपर्यंत माजी मुख्यमंत्री चव्हाण शिलेदारांना काय आदेश देतात, त्यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांचे समर्थक सध्या तरी ‘वेट ॲण्ड वॉच’च्या मोडवर आहेत..Beed Crime : बीडमध्ये खळबळ! माजी सभापतीच्या मुलाने विवाहितेला गुंगीचे औषध देऊन केला अत्याचार; 'या' कारणामुळे घाबरली होती महिला.पडद्यामागून रसदकृष्णा कारखान्याच्या निवडणुकीच्या सगळ्या गदारोळात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि काँग्रेसचा मुख्य गट शांत आहे. मात्र, त्यांच्यात ती कमालीची शांतता धोरणात्मक आहे का? उघडपणे कोणाचेही नाव न घेता कार्यकर्त्यांना थोपवून ठेवण्याची ही रणनीती आहे का? अशी चर्चा आहे. मैदानात उतरून शक्ती वाया घालवण्यापेक्षा, तगडे आव्हान देऊ शकणाऱ्याला पडद्यामागून ताकद द्यायची नीती पृथ्वीराज चव्हाण गटाकडून आखली जाण्याची शक्यता असल्याचा राजकीय तज्ज्ञांचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.