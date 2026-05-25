सातारा

Karad Sugar Factory Politics : कराड दक्षिणेतील 'हात' कोणाच्या गळ्यात? पृथ्वीराज चव्‍हाणांच्या शिलेदारांकडे नजरा; डॉ. मोहितेंच्या निर्णयाने काँग्रेसची अडचण

Krishna Sugar Factory Election Sparks Political Heat in Karad : कराडमधील कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत भोसले आणि मोहिते गट आमनेसामने आले आहेत.
Karad Krishna Sugar Factory election latest updates

सचिन शिंदे - सकाळ वृत्तसेवा
कराड : रेठरे बुद्रुक येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा पारा ऐन उन्हाळ्यात चांगलाच चढला (Krishna Sugar Factory election 2026) आहे. सत्ताधारी डॉ. सुरेश भोसले यांचे जयवंतराव भोसले सहकार पॅनेल आणि माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांचे ‘कृषिमहर्षी आबासाहेब मोहिते संस्थापक पॅनेल यांच्‍यात थेट लढत होत आहे; परंतु माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व त्यांच्या काँग्रेसची या निवडणुकीत काय भूमिका असणार? याची चर्चा आहे.

