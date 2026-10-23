Koyna Dam Water Release : कोयना धरणातून आज सायंकाळी पाच वाजता 1,050 क्युसेक विसर्ग; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, नदीपात्रातील पाणीपातळीत होणार वाढ

सातारा : सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांच्या मागणीनुसार कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहातील एक युनिट शुक्रवार (ता. २३) सायंकाळी पाच वाजता सुरू करण्यात येणार (Koyna Dam 1050 cusecs water release today) आहे. या युनिटद्वारे नदीपात्रात १,०५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात येणार असल्याची माहिती कोयना सिंचन विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे. या विसर्गामुळे नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याने नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..सांगली पाटबंधारे मंडळाने केलेल्या मागणीनुसार, कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहातून पाणी सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार आज सायंकाळी पाच वाजल्यापासून विद्युतगृहाचे एक युनिट कार्यान्वित करून १,०५० क्युसेक विसर्ग नदीपात्रात सुरू करण्यात येणार आहे. या पाण्यामुळे नदीतील प्रवाह वाढण्याची शक्यता असून, नदीकाठच्या भागातील नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेणे गरजेचे आहे..नदीपात्रात जाणे टाळण्याचे आवाहनधरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू झाल्यानंतर नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे नदीपात्रात उतरणे, पोहण्यासाठी जाणे, जनावरे धुणे किंवा अन्य कारणांसाठी नदीच्या पाण्यात जाणे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांनी पाण्याच्या प्रवाहात होणाऱ्या बदलांकडे लक्ष ठेवावे. विशेषतः नदीपात्रालगत राहणाऱ्या नागरिकांनी सतर्क राहून स्वतःच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे..Sahyadri Tiger Reserve Wildlife : चांदोलीच्या जंगलात थरारक अनुभव! 15 ते 20 रानकुत्र्यांचा मोठा कळप कॅमेऱ्यात कैद; पर्यटकांसाठी दुर्मिळ पर्वणी.ग्रामप्रशासनाला खबरदारी घेण्याच्या सूचनानदीकाठच्या गावांतील ग्रामप्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी धरणातून होणाऱ्या विसर्गाची नोंद घेऊन आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी. नागरिकांना विसर्गाबाबत माहिती देणे, नदीपात्रात जाण्यापासून रोखण्यासाठी दक्षता घेणे आणि संभाव्य धोक्याच्या ठिकाणी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्यास नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे..कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहातून होणाऱ्या या विसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांनी निष्काळजीपणा टाळावा. कोणत्याही परिस्थितीत नदीपात्रात उतरू नये आणि लहान मुले तसेच जनावरे नदीपासून दूर ठेवावीत, असे आवाहन कोयना सिंचन विभाग, कोयनानगरचे कार्यकारी अभियंता यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.