सातारा

Koyna Dam Water Release : कोयना धरणातून आज सायंकाळी पाच वाजता 1,050 क्युसेक विसर्ग; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, नदीपात्रातील पाणीपातळीत होणार वाढ

Koyna Dam to Release 1,050 Cusecs of Water Today : कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहातून आज, २३ ऑक्टोबरला सायंकाळी पाच वाजता १,०५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
Koyna Dam water release 3983 cusecs latest update in Satara

Koyna Dam water release 3983 cusecs latest update in Satara

esakal
सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांच्या मागणीनुसार कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहातील एक युनिट शुक्रवार (ता. २३) सायंकाळी पाच वाजता सुरू करण्यात येणार (Koyna Dam 1050 cusecs water release today) आहे. या युनिटद्वारे नदीपात्रात १,०५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात येणार असल्याची माहिती कोयना सिंचन विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे. या विसर्गामुळे नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याने नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

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