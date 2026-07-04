Koyna Dam Water Storage Latest Update : कोयना धरणाची पाणीपातळी झपाट्याने वाढली! येत्या काही दिवसांत विसर्ग? महाबळेश्वरसह नवजात धुवांधार पाऊस, पाहा आजचा पाणीसाठा

कराड (सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी साठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. मागील चोवीस तासांत धरणात २.१६ टीएमसी पाण्याची आवक (Koyna Dam rainfall update today) झाली आहे. .आज, शनिवारी (ता. ४) सकाळी आठ वाजता धरणातील पाणीसाठा १८.१९ टीएमसी (१७.२८ टक्के) इतका झाला आहे. त्यापैकी उपयुक्त पाणीसाठा १३.०७ टीएमसी (१३.०५ टक्के) इतका आहे..धरणाची पाणीपातळी शनिवारी सकाळी २०५१.०१ फूट (६२५.१७० मीटर) इतकी नोंदविण्यात आली. धरणात सध्या २५ हजार आठ क्युसेक वेगाने पाण्याची आवक सुरू आहे. वीजनिर्मिती केंद्र, तसेच नदीपात्रातून कोणताही विसर्ग करण्यात आलेला नाही..White Mongoose VIDEO : कोकणात निसर्गाचा चमत्कार! चिपळूणमध्ये आढळले दुर्मीळ 'पांढरे मुंगूस'; व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल, काय आहे पांढऱ्या रंगामागचं कारण?.पाणलोट क्षेत्रात दमदार पावसाची नोंद झाली आहे. मागील तासांत कोयनेत १८९ मिलीमीटर, नवजा येथे २१० मिलीमीटर आणि महाबळेश्वर येथे २३३ मिलामीटर पावसाची नोंद झाली. एक जूनपासून कोयनेत ६२२ मिलीमीटर, नवजात ८७३ मिलामीटर तर महाबळेश्वर ८७२ मिलीमीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे. पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम असल्याने येत्या काही दिवसांत धरणातील पाणीसाठ्यात आणखी वेगाने वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.