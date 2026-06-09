सातारा

Satara Accident: रस्ता ओलांडताना काळाचा घाला; कारच्या धडकेत पुणेकराचा मृत्यू, महामार्गावरील अपघाताने खळबळ..

Pedestrian dies while crossing road near Bhuiinj: राष्ट्रीय महामार्गावर भरधाव कारची धडक; रस्ता ओलांडणाऱ्या पुणेकराचा जागीच मृत्यू, चालक फरार
Fatal Collision Near Bhuiinj: Pedestrian Killed in High-Speed Highway Crash

Fatal Collision Near Bhuiinj: Pedestrian Killed in High-Speed Highway Crash

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भुईंज : राष्ट्रीय महामार्गावर जोशीविहीरनजीक हॉटेल रायगड इन समोर भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारने ठोकरल्याने रस्ता ओलांडणारा पादचारी जागीच ठार झाला. विशाल गुलाब वाघोले (वय ५०, रा. वडगाव शेरी, ता. हवेली, जि. पुणे) असे त्याचे नाव आहे.

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