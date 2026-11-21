Google IIT Kharagpur: कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय क्षेत्रातील संशोधन आणि शिक्षणाला चालना देण्यासाठी गुगलने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी खरगपूरसाठी ५ मिलियन डॉलर्स निधीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केलीय. शेती, शिक्षण, मटेरियल्स सायन्स आणि भारतीय भाषा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये एआयच्या उपयोगांवर काम करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाईल..विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी एआय प्रशिक्षणासोबतच आयआयटी खरगपूरच्या तांत्रिक पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्यासही यामुळे मदत होणार आहे. गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई हे स्वतः आयआयटी खरगपूरचे माजी विद्यार्थी आहेत.या उपक्रमाबाबत बोलताना पिचाई म्हणाले की, "आयआयटी खरगपूर भारतीय भाषा, शेती आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे आणि नाविन्यपूर्ण कार्य करत आहे; या नव्या भागीदारीतून या प्रभावाला अधिक गती देताना गुगलला आनंद होत आहे.".Premium|Prathamesh Shivalkar : गावाकडच्या मातीत रुजलेला, अभिनयाच्या क्षेत्रात उमललेला प्रथमेश शिवलकर अर्थात पम्या.संस्थेतील आपल्या आठवणींना उजाळा देत त्यांनी पुढे लिहिले की, "जसे आयआयटी खरगपूरने माझा स्वतःचा मार्ग घडवला, तसेच हे सहकार्य पुढील पिढीतील विद्यार्थ्यांचा मार्ग घडवताना पाहण्यास मी उत्सुक आहे." भारत नाविन्यपूर्णतेच्या आघाडीवर वेगाने पुढे जात असून एआयचे फायदे भारतातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या दृष्टिकोनाला अशा उपक्रमांमुळे बळ मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले..Karmad Water Scarcity : टँकरने माणसांची सोय, पण मुक्या जीवांच्या तोंडचे पाणी पळवले कोणी? प्रशासनाच्या 'अर्थपूर्ण' दुर्लक्षामुळे करजगावचा पाझर तलाव कोरडा ठाक.गुगलच्या या ५ दशलक्ष डॉलर्सच्या निधीतून प्रामुख्याने तीन मुख्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यातील पहिले क्षेत्र प्रगत एआय संशोधनाचे आहे. भारतीय भाषा, मटेरियल्स सायन्स, शेती आणि शैक्षणिक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील प्रत्यक्ष समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी आयआयटी खरगपूरचे संशोधक एआयचा वापर करतील. कंपनीने यापूर्वीच २०२६ ते २०३० या पाच वर्षांच्या कालावधीत विशाखापट्टणम येथे एआय हब उभारण्यासाठी सुमारे १५ अब्ज डॉलर्सच्या खर्चाबद्दल शब्द दिलेला आहे.