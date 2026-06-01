iPhone 15 Discount Offer : आयफोन 15 मिळतोय चक्क 37 हजारात! सगळ्यात मोठा सेल झालाय सुरू; खरेदीसाठी लागल्या रांगा

मोबाइल प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे. तुम्ही बऱ्याच दिवसांपासून iPhone घेण्याची स्वप्न पाहत असाल पण बजेटची चिंता लागली असेल तर आता ती चिंता मिटली. मार्केटमध्ये iPhone 15 ची किंमत अजूनही जास्त असताना एका आकर्षक सेलमुळे हा फोन अतिशय कमी किमतीत मिळण्याची संधी चालून आली आहे. यासोबत मोफत चार्जर ही मिळत आहे. अशी मोठी सवलत यापूर्वी क्वचितच दिसली आहे..iPhone 15 Offer 37,000 च्या घरातCroma च्या 'Everything Apple' सेलमध्ये iPhone 15 सुमारे 37,000 रुपयांमध्ये उपलब्ध झाला आहे. सामान्य किंमत सुमारे 60,000 रुपयांच्या आसपास असताना इतकी मोठी सूट ग्राहकांसाठी खूप फायदेशीर ठरत आहे. या ऑफरमध्ये exchange bonus, डिस्काउंट कूपन आणि इतर फायद्यांचा समावेश आहे. यामुळे नवीन iPhone स्वस्तात घेण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी ही सोन्याची संधी आहे..iPhone 15 FeaturesiPhone 15 मध्ये 6.1 इंचाचा सुंदर Super Retina XDR display आहे जो 60Hz refresh rate ला सपोर्ट करतो. A16 processor आणि 6GB RAM सह फोन अतिशय वेगवान आणि smooth काम करतो. मागील बाजूला 48MP मुख्य camera आणि 12MP दुसरा sensor देण्यात आला आहे. हा setup 4K video 60fps ने record करू शकतो. समोर 12MP selfie camera उत्तम दर्जाचा आहे. 3349mAh battery मुळे वापरातही सोयीस्कर आहे..खरेदी का फायदेशीर?फक्त स्वस्त किंमत नव्हे तर iPhone 15 चे सर्वात मोठा प्लस पॉइंट म्हणजे दीर्घकाळ स ठीचे software support. पुढील तीन-चार वर्षे नियमित iOS updates आणि security updates मिळतील. यामुळे फोन लवकर आउटडेटेड होणार नाही. दैनंदिन वापर, photography, gaming आणि सुरक्षिततेसाठी हा फोन अजूनही उत्तम पर्याय आहे. विशेषतः ज्यांना iPhone ची अनुभूती हवी आहे पण बजेट मर्यादित आहे, त्यांच्यासाठी हा बेस्ट पर्याय ठरू शकतो.या ऑफरमध्ये मोफत original Apple charger मिळणे ही तर खूपच जास्त मोठी बाब आहे कारण चार्जरसतही वेगळे पैसे मोजावे लागत असत.Pixel 10 वरही आकर्षक डीलiPhone बरोबरच Google चा Pixel 10 सुद्धा सध्या सवलतीत आहे. लॉन्च किंमत 79,999 रुपयांची असलेला हा फोन आता Amazon वर सुमारे 65,689 रुपयांना मिळत आहे. Cashback मिळाल्यास किंमत 64,000 रुपयांच्या खाली येऊ शकते. दोन्ही फोनमधील निवड आता ग्राहकांच्या बजेट आणि प्राधान्यावर अवलंबून आहे.