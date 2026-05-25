Jio New Recharge : जिओची धमाकेदार ऑफर! 'या' रिचार्जमध्ये मिळणार Netflix-Amazon सारखे 15 OTT ॲप्स; तसेच 5GB डेटासुद्धा

रिलायन्स जिओने ग्राहकांसाठी एक आकर्षक ऑफर आणली आहे. आता फक्त डेटा नव्हे तर १५ हून अधिक OTT प्लॅटफॉर्म्सचा पूर्ण एक्सेस एकाच प्लॅनमध्ये मिळणार आहे. नेटफ्लिक्स आणि ॲमेझॉन प्राइम सारख्या महागड्या सबस्क्रिप्शन्सचा खर्च वाचवू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही बातमी खूप खास आहे..केवळ २०० रुपयात डेटा आणि मनोरंजनाचा दुहेरी फायदाजिओचा हा डेटा ॲड-ऑन प्लॅन सुमारे २०० रुपयात उपलब्ध आहे. यात 5GB हायस्पीड डेटा मिळतो. प्लॅनची वैधता २८ दिवसांची आहे. यासोबत ॲमेझॉन प्राइम, यूट्यूब प्रीमियम सारखे प्रीमियम अॅप्स आणि एकूण १५ पेक्षा जास्त ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचा ॲक्सेस मिळतो. MyJio अॅपद्वारे JioHotstar चे सबस्क्रिप्शनही सक्रिय करता येते..Electricity Bill Reducing Tips : उन्हाळ्यात लाईट बिल प्रचंड वाढवतात 'ही' 3 छोटी उपकरणे, आजच वापर करा कमी.चित्रपट, सिरीज आणि क्रिकेटचा अनलिमिटेड आनंदया प्लॅनमुळे ग्राहकांना नवीन चित्रपट, लोकप्रिय वेब सिरीज, थेट क्रिकेट सामने आणि इतर खेळ पाहता येतात. यूट्यूब प्रीमियममुळे जाहिराती शिवाय व्हिडिओ पाहता येतात, बॅकग्राउंड प्ले आणि ऑफलाइन डाउनलोडची सुविधाही मिळते. जे लोक मनोरंजनासाठी वेगवेगळ्या अॅप्सना पैसे देतात, त्यांच्यासाठी हा प्लॅन खूप सोयीस्कर आणि परवडणारा ठरतो.रिचार्ज करण्यापूर्वी हे महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवाहा प्लॅन डेटा ॲड ऑन आहे म्हणून तुमच्याकडे आधीच सक्रिय मुख्य रिचार्ज प्लॅन असणे गरजेचे आहे. मुख्य प्लॅन संपल्यास ॲड ऑनही बंद होईल. रिचार्ज केल्यानंतर MyJio अॅप उघडून सर्व OTT लाभ सहज सक्रिय करता येतात. ग्राहकांनी प्लॅन तपशील नीट समजून घेऊन रिचार्ज करावा..Electric Scooter : फक्त 1 रुपयांत 4 कि.मी. प्रवास; किंमत 45 हजार, 'ही' आहे सगळ्यात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर.OTT बंडल प्लॅन्सची वाढती मागणीभारतात स्मार्टफोन आणि इंटरनेट वापर झपाट्याने वाढत आहे. लोक एकाच पॅकेजमध्ये डेटा आणि मनोरंजन दोन्ही हवे असतात. जिओची ही ऑफर त्याच ट्रेंडचा भाग आहे. स्वतंत्र सबस्क्रिप्शन घेण्यापेक्षा बंडल प्लॅन्सना लोक अधिक पसंती देत आहेत.एअरटेलची कुटुंबासाठी स्पेशल ऑफरदुसरीकडे एअरटेलने ६९९ रुपयांचा पोस्टपेड प्लॅन आणला आहे. या प्लॅनचा फायदा दोन सिम कार्ड्सना मिळतो. अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा आणि रोज १०० SMS मिळतात. यासोबत एक वर्षाचे ॲमेझॉन प्राइम आणि JioHotstar मोबाईल सबस्क्रिप्शनही मिळते. कुटुंबातील दोन सदस्यांसाठी हा प्लॅन खूप उपयुक्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.