फक्त 1 रुपयात JioHotstar प्रीमियम सबस्क्रिप्शन! कसे मिळवाल? पाहा एका क्लिकवर

JioHotstar वर प्रीमियम कंटेंटचा आनंद घेण्याची संधी आता फक्त 1 रुपयात मिळणार आहे. होतुम्ही बरोबर वाचले. JioHotstar ने एक आकर्षक प्रमोशनल ऑफर आणली आहे, ज्यामुळे काही भाग्यवान वापरकर्त्यांना एक महिन्याचे प्रीमियम सबस्क्रिप्शन केवळ 1 रुपयात मिळू शकते..ही ऑफर कोणाला मिळेल?ही ऑफर सर्वांसाठी नाही. फक्त निवडक Jio वापरकर्त्यांनाच ही संधी मिळत आहे. तुमच्या Jio नंबरने JioHotstar अॅपमध्ये साइन इन केल्यावर तुम्हाला ही ऑफर दिसली तर तुम्ही पात्र आहात. यापूर्वी तुमचे JioHotstar प्रीमियम सबस्क्रिप्शन सक्रिय नसावे. ही ऑफर केवळ 30 दिवसांसाठी वैध आहे आणि एका नंबरवर फक्त एकदाच वापरता येईल..Instagram New Feature : इंस्टाग्रामवर पोस्ट डिलीट न करता बदला गाणं; Replace Audio फीचर लॉन्च, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.कसे सक्रिय कराल?JioHotstar अॅप उघडातुमच्या Jio नंबरने लॉगिन कराप्रोफाइलमध्ये सबस्क्रिप्शन सेक्शन उघडा1 रुपयाचा प्लॅन दिसला तर त्यावर क्लिक करापेमेंट पूर्ण करा आणि प्रीमियम मेंबरशिप सक्रिय होईल.सॅमसंगने लाँच केले तीन नवे Foldable फोन! Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 अन् Z Flip 8; दमदार फीचर्स, किंमत फक्त....महत्त्वाची सूचनाऑटो रिन्यूअल चालू ठेवल्यास एक महिन्यानंतर तुम्हाला नियमित सबस्क्रिप्शन चार्ज लागू होईल. त्यामुळे ऑफर संपल्यानंतर तुम्ही सबस्क्रिप्शन बंद करायचे असेल तर ऑटो रिन्यूअल बंद करा..एअरटेल वापरकर्त्यांसाठी खास ऑफरएअरटेल वापरकर्त्यांसाठी आणखी एक चांगली बातमी आहे. एअरटेलच्या 3,999 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये तीन महिन्यांचे JioHotstar प्रीमियम सबस्क्रिप्शन मोफत मिळते. या प्लॅनमध्ये दररोज 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि 12 महिन्यांचा Adobe Express प्रीमियम प्लॅन देखील समाविष्ट आहे..Rare Fish : विहिरीत सापडला अनोखा दुर्मिळ मासा! डोळे अन् कवटी नाही; लालबुंद-काचेसारखा, पाहून थक्क व्हाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.