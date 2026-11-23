दक्षिण कोरियातील प्रमुख ब्रोकरेज कंपनी 'सॅमसंग सिक्युरिटीज'ला (Samsung Securities) मोठ्या डेटा लीकचा फटका बसला आहे. कंपनीच्या वेबसाइटवरील 'व्हॉइस ऑफ कस्टमर' (VOC) या तक्रार आणि चौकशी प्रणालीत अनधिकृत प्रवेश झाल्याचे उघड झाले असून, यामध्ये तब्बल ८,२४१ ग्राहकांची वैयक्तिक आणि खात्याशी संबंधित माहिती उघड झाल्याची पुष्टी कंपनीने २३ नोव्हेंबर रोजी केली..मुख्य डेटाबेस सुरक्षित, पण अपलोड केलेल्या फाईल्स लीकसॅमसंग सिक्युरिटीजला शनिवारी (२१ नोव्हेंबर) आपल्या VOC प्रणालीत संशयास्पद आणि अनधिकृत प्रवेश झाल्याचे आढळून आले. कंपनीने स्पष्ट केले की, ग्राहकांचा मुख्य डेटाबेस किंवा ट्रेडिंग प्रणाली हॅक झालेली नाही; मात्र तक्रारी किंवा चौकशी नोंदवताना ग्राहकांनी ज्या फाईल्स अपलोड केल्या होत्या, त्या लीक झाल्या आहेत. ज्या ग्राहकांनी या VOC सेवेचा वापर केला नव्हता, त्यांचा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित आहे..Salary Account vs Savings Account Benefits : दर महिन्याला पगार येतो? मग सॅलरी अकाउंटचे हे १० मोठे फायदे तुम्हाला माहीत असलेच पाहिजेत!.नेमकी कोणती माहिती उघड झाली?प्रभावित ग्राहकांनी अपलोड केलेल्या कागदपत्रांनुसार, एकूण १३ प्रकारची संवेदनशील वैयक्तिक माहिती उघड झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील तपशिलांचा समावेश आहे:ग्राहकांची नावे आणि बँक/ब्रोकरेज खाते क्रमांकघराचे पत्ते आणि संपर्क क्रमांक (Contact Details)ड्रायव्हिंग लायसन्स क्रमांक व इतर अपलोड केलेले दस्तऐवज.कमी पावसातही गोविंद बागेत एकरी १२० टन ऊस! एआय तंत्रज्ञानाचा शेतीत प्रभावी प्रयोग; उत्पादनात ६० टनांची वाढ.सीईओंची माफी अन् ग्राहकांना सावधगिरीचा इशाराया घटनेनंतर कंपनीने तात्काळ घुसखोरीशी संबंधित इंटरनेट अॅड्रेस ब्लॉक केला असून, तक्रार सेवा तात्पुरती बंद केली आहे. तसेच दक्षिण कोरियाच्या 'फायनान्शिअल सुपरवायझरी सर्व्हिस' आणि 'कोरिया इंटरनेट अँड सिक्युरिटी एजन्सी'कडे याबाबत तक्रार नोंदवली आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्क जोंग-मून यांनी ग्राहकांची जाहीर माफी मागितली असून, नियमांनुसार नुकसानभरपाई देण्याचे आणि स्वतंत्र हेल्पडेस्क सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे..दरम्यान, लीक झालेल्या खाते क्रमांकांचा आणि पत्त्यांचा वापर करून सायबर गुन्हेगार 'सॅमसंग सिक्युरिटीज'चे कर्मचारी असल्याचे भासवून फिशिंग कॉल किंवा ईमेल करू शकतात, असा इशारा कंपनीने दिला आहे. त्यामुळे कोणीही पासवर्ड किंवा ओटीपी (OTP) मागितल्यास तो देऊ नये आणि संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.