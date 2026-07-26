विज्ञान-तंत्र

Whatsapp New Features : व्हॉट्सॲपने केला मोठा धमाका! 'या' युजर्सना मिळतायत जबरदस्त फीचर्स; PDF एडिटिंगसुद्धा सामील

व्हॉट्सॲपमध्ये आता PDF एडिटिंग, iPad वर थेट अकाऊंट उघडणे आणि Android Auto-CarPlay सुधारणा येत आहेत.
WhatsApp New Features 2026

WhatsApp New Features 2026

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

WhatsApp वापरणाऱ्या लाखो भारतीयांसाठी एक आनंददायी बातमी आहे. कंपनी आपल्या ॲपमध्ये अनेक नवीन आणि उपयुक्त फीचर्स आणत आहे. यामुळे चॅटिंग, डॉक्युमेंट कामे आणि गाडी चालवताना अनुभव अधिक चांगला होणार आहे.

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