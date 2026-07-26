Whatsapp New Features : व्हॉट्सॲपने केला मोठा धमाका! 'या' युजर्सना मिळतायत जबरदस्त फीचर्स; PDF एडिटिंगसुद्धा सामील

WhatsApp वापरणाऱ्या लाखो भारतीयांसाठी एक आनंददायी बातमी आहे. कंपनी आपल्या ॲपमध्ये अनेक नवीन आणि उपयुक्त फीचर्स आणत आहे. यामुळे चॅटिंग, डॉक्युमेंट कामे आणि गाडी चालवताना अनुभव अधिक चांगला होणार आहे..आता PDF फाइल्स एडिट करता येतीलWhatsApp वेब आणि डेस्कटॉपवर PDF फाइल्स डाउनलोड न करता थेट उघडता येतील. त्यात हायलाइट, नोट्स किंवा ॲनोटेशन्स जोडता येतील. हे Adobe Acrobat तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने काम अधिक सोपे होईल..Ayushman Card : मोबाईलवरून घरबसल्या आयुष्मान कार्ड कसे काढायचे? 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार, वाचा अर्जाची स्टेप-बाय-स्टेप माहिती.iPad वर थेट खाते तयार करता येईलआता आयपॅड वापरकर्त्यांना दुसऱ्या फोनची गरज न पडता थेट आयपॅडवर नवीन WhatsApp खाते उघडता येईल. हे अपडेट खासकरून टॅब्लेट वापरणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल..अँड्रॉइड ऑटो आणि CarPlay मध्ये सुधारणागाडी चालवताना WhatsApp वापरणे आता अधिक सुरक्षित आणि सोपे झाले आहे. नवीन इंटरफेसमुळे हँड्स फ्री पद्धतीने संदेश ऐकता येतील, व्हॉइस कॉल करता येतील आणि संपर्क सहज शोधता येतील..CJP Protest : आंदोलकांचा चेहरा स्कॅन करणाऱ्या AI चा दिल्ली पोलिसांकडून वापर; गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह, कसं कामं करत हे तंत्रज्ञान?.कधी मिळणार हे फीचर्स?हे वैशिष्ट्ये जगभरातील वापरकर्त्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होणार आहेत. सुरुवातीला काही वापरकर्त्यांना मिळतील आणि नंतर सर्वांना..WhatsApp सातत्याने नवीन फीचर्स आणत आहे. PDF एडिटिंग, iPad सपोर्ट आणि गाडीतील सुधारित अनुभव यामुळे ॲप अधिक शक्तिशाली आणि उपयुक्त होत आहे.या अपडेटनंतर WhatsApp वापरकर्त्यांचा अनुभव नक्कीच सुधारेल. अपडेट येताच तुम्हीही नवीन फीचर्स ट्राय करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.