Whatsapp Plus : आता व्हॉट्सॲप वापरण्यासाठी मोजावे लागणार 'इतके' पैसे; दरमहा शेकडो नवे फीचर्स, युजर्स झाले थक्क

इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सॲप आता एक नवी क्रांती घडवणार आहे. कंपनी 'व्हॉट्सॲप प्लस' (Whatsapp Plus) नावाची सबस्क्रिप्शन सेवा सुरू करत आहे. यासाठी वापरकर्त्यांना दरमहा पैसे भरावे लागतील. बेसिक मेसेजिंग आणि कॉलिंग विनामूल्य राहतील, पण जास्त मजेदार आणि सानुकूल फीचर्ससाठी ही सेवा घ्यावी लागेल..सध्या फक्त आयफोन वापरकर्त्यांसाठी उपलब्धही सेवा सुरुवातीला फक्त निवडक आयफोन वापरकर्त्यांना दिसत आहे. ज्यांच्याकडे व्हॉट्सॲपची नवीनतम iOS व्हर्जन आहे, त्यांच्या सेटिंग्जमध्ये हा पर्याय दिसू शकतो. गेल्या काही महिन्यांपासून याची चर्चा बीटा व्हर्जन होती. आता प्रत्यक्षात काही लोकांना याचा ॲक्सेस मिळाला आहे. लवकरच इतर वापरकर्त्यांपर्यंतही ही सेवा टप्प्याटप्प्याने पोहोचेल..पैसे भरल्यावर काय मिळेल?यापूर्वी एक बनावट 'व्हॉट्सॲप प्लस' ॲप व्हायरल झाले होते. त्याने अतिरिक्त फीचर्सचे आमिष दाखवले, पण नंतर ते घोटाळा निघाले. कंपनीने त्यावेळी वापरकर्त्यांना सावध केले होते आणि काही खाती ब्लॉकही केली होती. आता मात्र कंपनी स्वतःच ही सेवा आणत आहे ज्यामुळे वापरकर्ते खरोखरच फायदा घेऊ शकतील.व्हॉट्सॲप प्लस ॲपला जास्त पर्सनलाईज आणि सुंदर बनवेल. सध्या हिरव्या रंगाचा इंटरफेस सर्वांना माहिती आहे. आता १८ नवीन थीम रंग मिळतील ज्यात जांभळा, निळा, लाल, पिवळा असे अनेक पर्याय उपलब्ध होतील. याशिवाय १४ नवीन ॲप आयकॉन्सदेखील बदलता येतील..नवीन स्टिकर्स आणि रिंगटोन्सप्रीमियम ॲनिमेटेड स्टिकर्स मिळतील. स्टिकर पाठवताना अनुभव अधिक मजेदार आणि जिवंत होईल. नवीन आकर्षक रिंगटोन्समुळे व्हॉट्सॲप कॉल्स इतर ॲप्सपेक्षा वेगळे आणि खास वाटतील.चॅट मॅनेजमेंट सोपे होणारसामान्य वापरकर्ते फक्त ३ चॅट्स पिन करू शकतात. प्लस सबस्क्रिप्शन घेतल्यास २० चॅट्सपर्यंत पिन करता येतील. व्यावसायिक आणि व्यस्त वापरकर्त्यांसाठी हे फार उपयुक्त ठरेल. ऑफिससारख्या चॅट ग्रुपसाठी एकत्रित थीम, नोटिफिकेशन साउंड आणि कॉल ट्यून सेट करता येईल..किंमत किती?युरोपमध्ये ही सेवा दरमहा सुमारे २.४९ युरोमध्ये उपलब्ध आहे, जी भारतात अंदाजे २८० ते ३०० रुपये इतकी होईल. किंमत देशानुसार बदलू शकते. कंपनी काही ठिकाणी ट्रायल पीरियडही देऊ शकते. भारतात अद्याप अधिकृत लॉन्च झाला नाही, पण येत्या काही आठवड्यांत किंवा महिन्यांत येऊ शकतो.ही सेवा आणल्याने काही वादही निर्माण झाला आहे. काही वापरकर्ते म्हणतात की, भविष्यात गरजेची वैशिष्ट्येही सशुल्क होतील का? मेटा कंपनी इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर आधीच सबस्क्रिप्शन मॉडेल वापरत आहे. आता व्हॉट्सॲपही त्याच दिशेने जात आहे.