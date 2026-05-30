Whatsapp New Feature : व्हॉट्सॲपमध्ये येणार Spoiler Messages फीचर! सिक्रेट मेसेज लपवता येणार, कसं वापरायचं हे फीचर? पाहा

WhatsApp Spoiler Messages Feature : व्हॉट्सअॅप आपल्या यूजर्ससाठी एक नवी आणि उपयुक्त फीचर आणण्याच्या तयारीत आहे. ‘स्पॉइलर मेसेज’ (Spoiler Messages) नावाची ही सुविधा लवकरच उपलब्ध होणार आहे. यामुळे संदेशातील महत्त्वाची किंवा खास माहिती इतरांना लगेच दिसणार नाही..स्पॉइलर मेसेज म्हणजे काय?या नव्या फीचरमुळे तुम्ही तुमच्या संदेशातील काही भाग ब्लर करू शकता. ज्यांना ते वाचायचे असेल त्यांना फक्त टॅप करावे लागेल. OTP, पासवर्ड, सरप्राइज प्लॅन किंवा खास बातमी असो, ती लगेच सगळ्यांना दिसणार नाही. ही सुविधा रेडिट आणि डिस्कॉर्ड सारख्या अॅप्समधून प्रेरित आहे..Samsung Galaxy S25 स्मार्टफोनवर चक्क 24 हजार रुपयांचा डिस्काउंट; खरेदीसाठी रांगा, कुठे सुरुय ऑफर पाहा.Spoiler Messages कसे वापराल?Message टाइप कराज्या भागाला ब्लर करायचे आहे तो highlight कराथ्री डॉट असलेल्या menu वर टॅप करा‘Spoiler’ पर्याय निवडा आणि मेसेज पाठवा.पाठवल्यावर दुसऱ्या व्यक्तीला फक्त अंधुक पॅच दिसेल. तो टॅप केल्यावर मूळ टेक्स्ट दिसेल..ग्रुप चॅटसाठी खूप उपयुक्तग्रुप चॅटमध्ये अनेकदा महत्वाची माहिती सर्वांना लगेच दिसते. स्पॉइलर फीचरमुळे आता OTP, फोन नंबर किंवा स्पॉइलर बातमी सहज लपवता येईल. यामुळे खास बातमीचा आनंदही टिकून राहील आणि गोपनीयता राखली जाईल.भविष्यात फोटो आणि व्हिडिओसाठीही स्पॉइलर?सध्या ही सुविधा फक्त मजकूर आणि कॅप्शनसाठी उपलब्ध होणार आहे. पण भविष्यात व्हॉट्सअॅप फोटो आणि व्हिडिओसाठीही स्पॉइलर पर्याय देऊ शकते. यामुळे तुम्ही इमेज किंवा व्हिडिओचा प्रिव्यू देखील ब्लर करू शकाल..LPG सिलेंडरपेक्षा खूप स्वस्त आहे इथेनॉल गॅसची शेगडी; कुठे खरेदी करायची अन् कशी वापरायची? जाणून घ्या.सध्या फीचर कुठल्या स्टेजवर आहे?स्पॉइलर मेसेज फीचर सध्या टेस्टिंगमध्ये आहे. WABetaInfo ने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रथम बीटा यूजर्सना उपलब्ध होईल. नंतर सर्व Android आणि iPhone यूजर्ससाठी हळूहळू रोलआउट केले जाईल. अजून सर्वांना उपलब्ध झालेले नाही.गोपनीयता वाढवणारा मोठा बदलआजकाल गोपनीयता ही सर्वात मोठी गरज बनली आहे. व्हॉट्सअॅपने या फीचरद्वारे यूजर्सना अधिक नियंत्रण दिले आहे. आता तुम्ही जे दाखवायचे आहे ते ठरवू शकता. विशेषत: जास्त मेंबर्सच्या ग्रुप्समध्ये ही सुविधा खूप कामी येईल..कधी येईल सर्वांसाठी?व्हॉट्सअॅप नियमित नवीन फीचर्स आणत असते. स्पॉइलर मेसेज लवकरच beta टेस्टिंगनंतर रिलीज होण्याची शक्यता आहे. नवीन अपडेटसाठी तयार राहा.ही नवी सुविधा व्हॉट्सअॅपला अजून अधिक सुरक्षित आणि मजेदार बनवणार आहे. संवेदनशील माहिती आता सहज लपवता येईल. व्हॉट्सअॅपची ही नवी खासियत लवकरच तुमच्या मोबाईलवर येणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.