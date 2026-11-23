New Delhi: ऑफिसमधील किंवा सार्वजनिक ठिकाणच्या कॉम्प्युटरवर व्हॉट्सॲप वेब वापरल्यानंतर केवळ ब्राउजरचा टॅब बंद करून बाहेर पडत असाल तर सावध व्हा. असे केल्याने तुमचे खाते लॉगआउट होत नाही. कॉम्प्युटरवर व्हॉट्सॲपचे लॉग-इन सेशन सुरू राहिल्यास दुसरी व्यक्ती तुमचे खासगी मेसेज वाचू शकते. तुमच्या नावाने इतरांना मेसेज पाठवून आर्थिक फसवणूकही करू शकते. याबाबत सरकारने गंभीर इशारा दिला आहे. .Narendra Modi Gold Price Statement : नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर सोन्याचे दर ३० हजारांनी घसरले?; काय म्हणाले होते पंतप्रधान.केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने (I4C) याबाबत इशारा दिला आहे. I4C च्या राष्ट्रीय सायबर क्राइम थ्रेट ॲनालिटिक्स युनिटने (NCTAU) १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी व्हॉट्सॲप वेबच्या सुरक्षित वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, कॉम्प्युटरवर आधीपासून सुरू असलेल्या व्हॉट्सॲप वेब सेशनचा गैरवापर करून खात्यापर्यंत अनधिकृत प्रवेश मिळवला जाऊ शकतो..Stock Market Volatility: बाजारातील अस्थिरतेत संयम राखा!.कसा होऊ शकतो गैरवापर?एखाद्या व्यक्तीला तुमच्या सुरू असलेल्या व्हॉट्सॲप वेब सेशनमध्ये प्रवेश मिळाल्यास ती तुमचे खासगी संदेश वाचू शकते. तुमच्या नावाने इतरांना संदेश पाठवू शकते. संपर्क यादी आणि ग्रुपमधील संभाषणांपर्यंतही पोहोचू शकते. तुमच्या ओळखीच्या खात्यावरून आलेल्या संदेशावर मित्र, नातेवाईक किंवा सहकारी सहज विश्वास ठेवू शकतात. याच विश्वासाचा फायदा घेऊन पैसे मागणे, बनावट लिंक पाठवणे किंवा फसवणूक करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यामुळे धोका केवळ तुमच्या खासगी संभाषणांपुरता मर्यादित राहत नाही..टॅब बंद करणे म्हणजे लॉगआउट नव्हेI4C ने याच मुद्द्यावर विशेष लक्ष वेधले आहे. व्हॉट्सॲप वेब वापरल्यानंतर ब्राउजरचा टॅब किंवा विंडो बंद केली तरी लॉग-इन सेशन संपेलच असे नाही. त्यामुळे काम पूर्ण झाल्यानंतर व्हॉट्सॲप वेबमधून स्वतः लॉगआउट करणे आवश्यक आहे. सायबर कॅफे, पब्लिक किऑस्क, हॉटेलमधील बिझनेस सेंटर, ऑफिसमधील शेअर केलेले कॉम्प्युटर किंवा दुसऱ्याचा कॉम्प्युटर वापरताना अधिक काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. अशा अनोळखी किंवा सार्वजनिक कॉम्प्युटरवर व्हॉट्सॲप वेब लॉग-इन करणे टाळावे..फोनवरून तपासा कुठे लॉग-इन आहे अकाऊंटतुमचे व्हॉट्सॲप कोणत्या कॉम्प्युटर किंवा डिव्हाइसवर सुरू आहे, हे फोनवरून तपासता येते.अँड्रॉइड : व्हॉट्सॲप उघडा. वरच्या बाजूला तीन डॉट्सवर टॅप करून ‘Linked Devices’ हा पर्याय निवडा.आयफोन : व्हॉट्सॲपच्या Settings मध्ये जाऊन ‘Linked Devices’ उघडा.या यादीत अनोळखी किंवा वापरत नसलेले डिव्हाइस दिसल्यास त्यावर टॅप करून ‘Log Out’ करा..काय काळजी घ्याल?I4C ने कॉम्प्युटरवरून व्हॉट्सॲप वेब वापरताना सरकारी, संस्थात्मक, आर्थिक, गोपनीय किंवा संवेदनशील माहितीची देवाणघेवाण टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. आवश्यक असल्यास विश्वासार्ह कॉम्प्युटरवर इनकॉग्निटो किंवा प्रायव्हेट ब्राउझिंग मोड वापरावा. मात्र, हा पर्याय मॅन्युअल लॉगआउटचा पर्याय नाही..याशिवाय फोन, कॉम्प्युटर, ऑपरेटिंग सिस्टिम, ब्राउजर आणि सुरक्षा सॉफ्टवेअर अद्ययावत ठेवावे. अनोळखी फाइल्स, संशयास्पद डाउनलोड आणि क्रॅक्ड सॉफ्टवेअरपासून दूर राहावे. आपल्या खात्यावरून आपण न पाठवलेले संदेश गेल्याचे आढळल्यास लिंक्ड डिव्हाइसेस तपासून अनोळखी सेशन त्वरित बंद करावे.