Guru Purnima: गुरुपौर्णिमेनिमित्त आवर्जून भेट द्यावी अशी भारतातील पवित्र ठिकाणे!

Guru Purnima Travel: गुरुपौर्णिमा हा फक्त एक सण नसून, आपल्या आयुष्याला योग्य दिशा देणाऱ्या आणि अज्ञानाचा अंधकार दूर करून ज्ञानाचा प्रकाश पसरवणाऱ्या गुरूंविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा एक पवित्र सोहळा आहे. अध्यात्मिक प्रगती आणि आत्मिक शांततेचा शोध घेण्यासाठी अनेक भाविक या दिवशी देशातील विविध पवित्र स्थळांना भेट देतात. जर तुम्हीही या गुरु पौर्णिमेला एखाद्या शांत आणि अध्यात्मिक प्रवासाचे नियोजन करत असाल, तर भारतामधील या ठिकाणांना तुम्ही भेट देऊ शकता. ऋषिकेश, उत्तराखंडऋषिकेश शहरामध्ये धावपळीचे दिवसदेखील अत्यंत शांत आणि सुखावह वाटतात. पवित्र गंगेच्या काठावर वसलेले आश्रम गुरुपौर्णिमेचा सोहळा उत्साही आणि अतीव शांत वातावरणात पार पाडतात.भेट देण्याचे कारण-जादुई आणि मनमोहक गंगा आरतीचा अनुभव घेणे.अनुभवी योगगुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली योगाभ्यास करणे.विशेष गुरु पूजा सोहळ्यांमध्ये सहभागी होणे.ज्ञानवर्धक अध्यात्मिक प्रवचनांना उपस्थित राहणे..शिर्डी, महाराष्ट्रगुरुपौर्णिमा जवळ आल्यावर शिर्डी शहर पूर्णपणे भक्तीरसात आणि उत्साहात बुडून जाते. साईबाबांच्या चरणी लीन होण्यासाठी देश-विदेशातून येणाऱ्या हजारो भक्तांच्या उपस्थितीमुळे प्रत्येक रस्ता प्रार्थना, संगीत आणि भक्तीमय नादात दुमदुमून जातो.भेट देण्याचे कारण-पहाटेच्या वेळी प्रसिद्ध काकड आरतीला उपस्थित राहणे.शहरातून निघणाऱ्या भव्य आणि रंगीबेरंगी पालखी सोहळ्याचा अनुभव घेणे.संपूर्ण मंदिर परिसरात गुंजणाऱ्या सुमधूर भजनांमध्ये सहभागी होणे.महाप्रसाद म्हणजेच अन्नदानाचा लाभ घेणे.सारनाथ, उत्तर प्रदेशसारनाथच्या वातावरणात एक विलक्षण शांतता आणि पावित्र्य जाणवते. भगवान बुद्ध यांनी आपले पहिले प्रवचन याच पवित्र भूमीवर दिल्याने, येथील उत्सव काळात मन अत्यंत विचारमग्न आणि कालातीत अनुभूतीने भरून जाते.भेट देण्याचे कारण-बौद्ध भिक्षूंच्या मंत्रोच्चारांचे श्रवण करणे.ध्यानधारणा सत्रांमध्ये (मेडिटेशन) भाग घेणे.धमेक स्तूपाच्या आसपास आयोजित धार्मिक विधींना भेट देणे.जगभरातून आलेल्या यात्रेकरूंशी संवाद साधणे..गुरु म्हणजे नक्की कोण? शिष्य कोणाला म्हणावे? जाणून घ्या गुरु-शिष्याच्या पवित्र नात्याचे आध्यात्मिक स्वरूप... .शृंगेरी शारदा पीठ, कर्नाटकआदि शंकराचार्यांनी स्थापन केलेले हे प्राचीन मठांगण अखंड अध्यात्मिक वारसा जपून आहे. ज्ञानाची आणि विद्यादानाची देवता असलेल्या माता शारदेला हे पीठ समर्पित असून, गुरु-शिष्य परंपरेचे दर्शन घेण्यासाठी हे सर्वोत्तम ठिकाण आहे.भेट देण्याचे कारण- अत्यंत कडक आणि पारंपरिक वैदिक विधींचे साक्षीदार होणे.थेट गुरु पूजनामध्ये सहभाग नोंदवणे.पारंपरिक शास्त्र प्रवचनांना उपस्थित राहणे.शतकानुशतके चालत आलेल्या विधींचा अनुभव घेणे.बेलूर मठ, पश्चिम बंगालसाधेपणा, शिस्तबद्धता आणि शांत सौंदर्य यासाठी ओळखला जाणारा बेलूर मठ इतर मोठ्या तीर्थक्षेत्रांपेक्षा वेगळा व शांत अनुभव देतो.भेट देण्याचे कारण-प्रेरणादायी अध्यात्मिक प्रवचनांना उपस्थित राहणे.शांत वैदिक मंत्रोच्चारांचे श्रवण करणे.शांत वातावरणात ध्यान साधना करणे.मठाच्या शिस्तबद्ध व सुंदर परंपरांचा अनुभव घेणे..हरिद्वार, उत्तराखंडभारतातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांपैकी एक असलेल्या हरिद्वारमध्ये गुरुपौर्णिमा अतिशय भव्य स्वरूपात साजरी केली जाते. सूर्योदयापूर्वीच गंगेचे घाट गर्दीने फुलून जातात आणि प्रत्येक भक्ताची प्रार्थना गंगेच्या प्रवाहाशी एकरूप होते.भेट देण्याचे कारण-हर की पौडी येथे पवित्र गंगेत स्नान करणे.मनमोहक आणि भव्य संध्याकालीन आरती अनुभवणे.देशविदेशातून आलेले साधू-सत्संग आणि आखाड्यांचे दर्शन घेणे.विशाल भक्ती समुदायाचा भाग बनणे.तिरुवन्नमलाई, तामिळनाडूहे ठिकाण पर्यटकांपेक्षा खऱ्या अध्यात्मिक साधकांना आकर्षित करते. येथील नितांत शांतता केवळ अनुभवण्याची असते, ती मनाला वेगळीच ऊर्जा देऊन जाते.भेट देण्याचे कारण-श्री रमण आश्रम येथे शांतचित्ताने ध्यान साधना करणे.वेदांत तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करणे.महर्षी रमण यांच्या जीवनदर्शनाचा व तत्त्वांचा जवळून अभ्यास करणे.पवित्र अरुणाचल गिरिवलम मार्गावर प्रदक्षिणा घालणे..नाशिक - त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्रभारतातील अतिशय पवित्र मानल्या गेलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथे गुरुपौर्णिमेनिमित्त चैतन्यमय अध्यात्मिक ऊर्जा अनुभवता येते.भेट देण्याचे कारण-पवित्र रुद्राभिषेक सोहळ्यात सहभागी होणे.गुरु पूजन समारंभांचा लाभ घेणे.आकर्षक मंदिरोत्सवांचा आनंद घेणे.पारंपरिक शैव संप्रदायाचे विधी जवळून पाहणे.ईशा योग केंद्र, कोईम्बतूर, तामिळनाडूयेथील दिवसाची सुरुवात शांततेने होते आणि हळूहळू संगीत, ध्यान आणि दीपोत्सव यामध्ये बदलते. सर्व काही अत्यंत नियोजनबद्ध आणि आपलेपणाने भरलेले असते.भेट देण्याचे कारण-प्रभावी आणि मार्गदर्शित ध्यान सत्रांमध्ये सहभागी होणे.रात्रीच्या वेळी भव्य आदियोगी मूर्तीची रोषणाई पाहणे.शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांचा आनंद घेणे.प्रेरणादायी अध्यात्मिक संवादांचा लाभ घेणे..Guru Purnima 2026: 29 जुलैला बनतोय 'केंद्र दृष्टी योग'; दुर्मिळ योगामुळे चमकणार या राशींचे भाग्य! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.