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Guru Purnima: गुरुपौर्णिमेनिमित्त आवर्जून भेट द्यावी अशी भारतातील पवित्र ठिकाणे!

Spiritual Destinations for Guru Purnima: गुरुपौर्णिमेच्या पवित्र पर्वावर आत्मिक शांतता आणि ज्ञानाचा शोध घेण्यासाठी भारतामधील या १० अध्यात्मिक ठिकाणांना नक्की भेट द्या.
Best Places for Guru Purnima

Best Places for Guru Purnima

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Guru Purnima Travel: गुरुपौर्णिमा हा फक्त एक सण नसून, आपल्या आयुष्याला योग्य दिशा देणाऱ्या आणि अज्ञानाचा अंधकार दूर करून ज्ञानाचा प्रकाश पसरवणाऱ्या गुरूंविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा एक पवित्र सोहळा आहे. अध्यात्मिक प्रगती आणि आत्मिक शांततेचा शोध घेण्यासाठी अनेक भाविक या दिवशी देशातील विविध पवित्र स्थळांना भेट देतात. जर तुम्हीही या गुरु पौर्णिमेला एखाद्या शांत आणि अध्यात्मिक प्रवासाचे नियोजन करत असाल, तर भारतामधील या ठिकाणांना तुम्ही भेट देऊ शकता.

ऋषिकेश, उत्तराखंड

ऋषिकेश शहरामध्ये धावपळीचे दिवसदेखील अत्यंत शांत आणि सुखावह वाटतात. पवित्र गंगेच्या काठावर वसलेले आश्रम गुरुपौर्णिमेचा सोहळा उत्साही आणि अतीव शांत वातावरणात पार पाडतात.

भेट देण्याचे कारण-

  • जादुई आणि मनमोहक गंगा आरतीचा अनुभव घेणे.

  • अनुभवी योगगुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली योगाभ्यास करणे.

  • विशेष गुरु पूजा सोहळ्यांमध्ये सहभागी होणे.

  • ज्ञानवर्धक अध्यात्मिक प्रवचनांना उपस्थित राहणे.

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