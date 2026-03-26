Sikkim Tourism: सिक्कीममधील गुरुडोंगमार सरोवर पुन्हा खुले, पण नियम मोडल्यास प्रवास रद्द!

Sikkim's Gurudongmar Lake Tourism Resumes: हिमालयाच्या बर्फाच्छादित पर्वतरांगांमध्ये वसलेले निसर्गरम्य गुरुडॉगमार सरोवर पुन्हा एकदा पर्यटकांसाठी खुले झाले आहे. सिक्कीम सरकारने उत्तर भागातील लाचेन मार्गावरील पर्यटन पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे..प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि वाहतुकीचे व्यवस्थापन सुरळीत ठेवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. राज्याच्या पर्यटन व नागरी विमान वाहतूक विभागाने तादोंग येथील पर्यटन भवनातून यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार लाचेन-लाचुंग भागात प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांसाठी आगाऊ परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रवाशांची, चालकांची आणि मार्गदर्शकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रवास आयोजकांवर राहणार आहे..प्रवासादरम्यान वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होऊन परतीचा प्रवास करावा लागल्यास तुंग तपासणी नाक्यावर माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अचानक रस्ता बंद झाल्यास दिलेली परवानगी रद्द केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीबाबतची माहिती सरकारच्या अधिकृत सोशल मीडियावर येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..नियम आणि निर्देशलाचेन-लाचुंग भागात जाण्यासाठी किमान एक दिवस आधी परवानगी घेणे बंधनकारकतुंग तपासणी नाक्यावरून दिल्या जाणाऱ्या परवानगीची वैधता तीन दिवस व दोन रात्रीजास्तीत जास्त सहा दिवस व पाच रात्रीपर्यंत प्रवासास परवानगीपरवानगीत नमूद नसलेल्या ठिकाणी जाण्यास सक्त मनाईनियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई.