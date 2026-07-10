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मुसळधार पाऊस, सोबत चिमुकली... तरी वेळेत डिलिव्हरी; डिलिव्हरीसाठी केलेल्या संघर्षाला मिळाला खास सन्मान

Swiggy Women Inspiring Story: पुण्यातील ग्राहकाने स्विगीच्या महिला डिलिव्हरी पार्टनरला तिच्या कामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ₹1,000 ची टिप दिली.
Swiggy Women Inspiring Story

Swiggy Women Inspiring Story

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गेल्या जवळपास वर्षभरापासून स्विगीसोबत डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून काम करणारी टीना चौधरी नेहमीप्रमाणे शहरात डिलिव्हरी करत होती. पावसाळ्यातील एका डिलिव्हरीदरम्यान, मुसळधार पावसातही वेळेवर ऑर्डर पोहोचवल्यामुळे आणि तिच्यासोबत तिची तीन वर्षांची मुलगी असल्याचे पाहून एक ग्राहक प्रभावित झाला. आव्हानात्मक परिस्थितीतही टीना यांनी दाखवलेल्या जिद्दीचे आणि समर्पणाचे कौतुक म्हणून त्या ग्राहकाने तिला ₹1,000 ची उदार टिप देत तिच्या पुढील प्रवासासाठी प्रोत्साहन दिले.

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