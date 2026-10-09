नाशिक

झाडू हाती घेत राजापूरच्या प्राथमिक शिक्षकाचा स्वच्छतेचा वसा प्रकाश हरणे यांची अंकाई किल्ला,येवला क्रीडा संकुल परिसराचा मोहीम

झाडू हाती घेत राजापूरच्या प्राथमिक शिक्षकाचा स्वच्छतेचा वसा प्रकाश हरणे यांची अंकाई किल्ला,येवला क्रीडा संकुल परिसराचा मोहीम
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फोटो-YEO26B27047 येवला : अनकाई किल्ला व कार्यालयाच्या परिसरात कचरा उचलून नेताना शिक्षक प्रकाश हरणे. ------------------ ३०-२ राजापूरच्या शिक्षकाने घेतला स्वच्छतेचा वसा अंकाई किल्ला परिसरात मोहीम -------------- सकाळ वृत्तसेवा येवला, ता. ९ : स्वच्छतेचे महत्त्व सांगणारी भाषणे आणि जनजागृतीचे उपक्रम अनेक ठिकाणी होत असले, तरी स्वतः झाडू हाती घेत परिसर स्वच्छ करण्याचा आदर्श राजापूर जिल्हा परिषद शाळा (नाईक वस्ती) येथील शिक्षक प्रकाश हरणे यांनी घालून दिला आहे. कोणतीही अपेक्षा न ठेवता शनिवार-रविवारी त्यांनी अंकाई किल्ला व क्रीडासंकुल येथील परिसराची स्वच्छता करून सामाजिक बांधिलकीचा संदेश दिला. नोकरीसाठी चंद्रपूरहून येवल्यात आलेले हरणे स्वयंस्फूर्तीने या स्वच्छतेच्या मोहिमेत सहभागी होतात. परिसरात विखुरलेला कचरा, प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि इतर टाकाऊ साहित्य स्वतः गोळा करत हरणे यांनी परिसर स्वच्छ केला. केवळ झाडू मारून थांबण्याऐवजी जमा झालेल्या प्लास्टिकची योग्य विल्हेवाट लावण्यावरही त्यांनी भर दिला. त्यांच्या या उपक्रमामुळे स्वच्छतेबाबत नागरिकांमध्येही सकारात्मक संदेश पोहोचत आहे. तरुणांनीही स्वच्छता मोहिमेत सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ‘भाषणांपेक्षा कृती माणसाला अधिक बदलते. प्रत्येकाने स्वतःपासून सुरुवात केली, तर स्वच्छ परिसर निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही,’ असा संदेश हरणे यांनी दिला. ----------------

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