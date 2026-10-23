बागलाण तालुका प्राथमिक शिक्षक पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी सिकंदर पवार तर उपाधक्ष पदी काशिनाथ सुर्यवंशी यांची निवड

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सटाणा : सिकंदर पवार, काशिनाथ सूर्यवंशी यांच्या निवडीनंतर उपस्थित संचालक मंडळ व संघटनेचे पदाधिकारी.
शिक्षक पतसंस्थेच्या
अध्यक्षपदी सिकंदर पवार
सकाळ वृत्तसेवा
जुनी शेमळी, ता. २३ : बागलाण तालुका प्राथमिक शिक्षक पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी सिकंदर पवार यांची बिनविरोध तर उपाध्यक्षपदी मतदान प्रक्रियेत काशिनाथ सूर्यवंशी यांची निवड झाली. या निवडीमुळे पतसंस्थेत शिक्षक संघाची सत्ता कायम राहिली.
शिक्षक पतसंस्थेचे अध्यक्ष विनोद गायकवाड व उपाध्यक्षा रेखा बिरारी राजीनामा दिल्याने रिक्त जागेवर निवडणूक घेण्यात आली. १३ संचालक मतदान प्रक्रियेत उपस्थित होते.त्यात अध्यक्षपदासाठी सिकंदर पवार यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली तर उपाध्यक्षपदी पदासाठी संचालक प्रभाकर भामरे व काशिनाथ सूर्यवंशी यांचे अर्ज आल्याने मतदारन झाले. यात काशिनाथ सूर्यवंशी यांना ९ मते तर प्रभाकर भामरे यांना ४ मते मिळाल्याने काशिनाथ सूर्यवंशी यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली.
निवडणूक अधिकारी म्हणून जितेंद्र पाटील, सहाय्यक सतीश पाटकर ‘अनिल मगजी यांनी कामकाज पाहिले. यावेळी संचालक देवा पवार'' विनोद गायकवाड, रेखा बिरारी, अशोक अहिरे, नितिन भामरे, प्रभाकर भामरे, यशवंत कापडणीस, चारुशीला बच्छाव, प्रकाश सोनवणे, नीलेश पाटील, शशिकांत शिंदे, संतोष सावंत, दीपक सोनवणे, सुरेश पगार, भीमराव कापडणीस, आबा पवार आदी उपस्थित होते.