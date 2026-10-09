११ लाखांचा ऐवज चोरीला

धुळे ः टुडे ३ साठी
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अकरा लाखांचा ऐवज चोरीला
जिल्ह्यात दोन दिवसांत तीन घरफोड्या
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. ९ ः सोनगीर (ता. धुळे), पिंपळनेर (ता. साक्री) आणि धुळे शहरात दोन दिवसांत झालेल्या तीन घरफोड्यांमध्ये चोरट्यांनी सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोख रकमेसह ११ लाख १३ हजार १०० रुपयांचा ऐवज नेला. या प्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल झाले.
सोनगीर येथील बालाजीनगर परिसरात गुरुवारी (ता. ८) रात्री ते पहाटेच्या सुमारास घरफोडी झाली. दिनेश शांताराम पाटील यांच्या फिर्यादीनुसार चोरट्यांनी घराचे कुलूप तोडून २० हजार रुपये रोख, ४५ हजारांचे सोन्याचे दागिने आणि सहा हजार ५०० रुपयांच्या चांदीच्या जोडव्या व साखळ्या, असा एकूण ७१ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज लंपास केला. पिंपळनेर (ता. साक्री) येथील सटाणा रोड परिसरात गुरुवारी (ता. ८) सकाळी अकरा ते दुपारी साडेबारादरम्यान घरफोडी झाली. माधुरी सागर जाधव (रा. साईबाबा कॉलनी) यांच्या बंद घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी पाच लाख ४० हजारांचे सोन्याचे दागिने, ३६ हजार ५०० रुपयांचे चांदीचे दागिने आणि १२ हजारांची रोकड, असा एकूण पाच लाख ८८ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज नेला. धुळे शहरातील चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील शिंदेनगर येथील शिव वसंत अपार्टमेंटमध्ये ७ ऑक्टोबरला दुपारी दोन ते साडेतीनच्या सुमारास घरफोडी झाली. छायाचित्रकार प्रणय राजेंद्र खंडेलवाल यांच्या घरातून सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोख रकमेसह चार लाख ५३ हजार १०० रुपयांचा ऐवज चोरीला गेला.