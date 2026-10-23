Vani Accident : डंपर-दुचाकीचा भीषण अपघात; दोन्ही वाहने जळून खाक, सुदैवाने जीवितहानी नाही...

वणी (नाशिक) - नाशिक–पेठ महामार्गावरील उमराळे बुद्रुक येथील गंगासागर ढाब्यासमोर डंपर आणि मोटारसायकल यांच्यात भीषण अपघात झाला. मोटारसायकल डंपरखाली गेल्यानंतर दोन्ही वाहनांनी पेट घेतल्याने डंपर आणि दुचाकी जळून खाक झाली. या घटनेत दुचाकीस्वार जयदेव विठ्ठल जाधव (वय २५) हे जखमी झाले. सुदैवाने या अपघातात जीवितहानी झाली नाही..मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिक–पेठ महामार्गावर उमराळे बुद्रुक येथील गंगासागर ढाब्यासमोर डंपर (एमएच १५ डब्ल्यू ०२७६) आणि मोटारसायकल (एमएच १५ जेएल १०४२) यांच्यात अपघात झाला. या वेळी मोटारसायकल डंपरखाली गेल्यानंतर दोन्ही वाहनांना आग लागली. आगीने काही वेळातच रौद्र रूप धारण केल्याने दोन्ही वाहने जळून खाक झाली. घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली..अपघाताची माहिती मिळताच दिंडोरी पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. आग विझविण्यासाठी पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे यांनी दिंडोरी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर नगरपरिषदेचे अग्निशमन वाहन घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली..दरम्यान, अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळित झाली होती. दिंडोरी पोलिसांनी परिस्थिती हाताळत वाहतूक सुरळीत केली. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार मोकळ आणि सूर्यवंशी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.