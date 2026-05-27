Satana News : खाकी वर्दीतील देवमाणूस! भुकेल्या माय-लेकाची व्याकूळता पाहून सटाणा पोलीस निरीक्षकांचा माणुसकीचा हात

सटाणा - 'साहेब… आठ दिवस झाले, घरात खायला दाणा नाही. मी आणि माझं लेकरू उपाशी आहोत…' डोळ्यांत अश्रू, चेहऱ्यावर हतबलता आणि पदरात दोन-तीन वर्षांचं लेकरू घेऊन आलेल्या एका महिलेचे हे शब्द ऐकताच सटाणा पोलीस ठाण्यात क्षणभरासाठी वातावरण स्तब्ध झाले. कौटुंबिक वादातून पतीने घराबाहेर काढल्याने निवाऱ्यासह अन्नाचाही प्रश्न निर्माण झालेल्या या महिलेची व्यथा ऐकून सटाणा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक योगेश पाटील यांचे मन हेलावून गेले आणि खाकी वर्दीतील माणुसकीचे अत्यंत हृदयस्पर्शी दर्शन घडले..तक्रार नोंदविण्यासाठी आलेल्या त्या महिलेसोबत असलेले लहान बाळ भुकेने व्याकूळ झाल्याचे लक्षात येताच पोलीस निरीक्षक पाटील यांनी कोणतीही औपचारिकता न करता स्वतःसाठी आणलेला जेवणाचा डबा त्या माय-लेकासमोर ठेवला. अनेक दिवस उपाशीपोटी असलेल्या त्या दोघांनी पोटभर अन्न घेतल्यानंतर पोलीस ठाण्यात उपस्थित कर्मचाऱ्यांचेही डोळे पाणावल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..केवळ तक्रार ऐकून घेणे किंवा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे इतपत मर्यादित न राहता, पोलीस निरीक्षक योगेश पाटील यांनी त्या महिलेला तात्पुरती आर्थिक मदतही केली. संकटाच्या काळात आधाराची गरज ओळखून त्यांनी दाखविलेली ही संवेदनशीलता समाजासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. 'कायद्याच्या चौकटीत काम करत असताना माणुसकी जपणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे,' हा संदेश त्यांच्या कृतीतून अधोरेखित झाला..समाजात पोलिसांविषयी अनेकदा कठोर प्रतिमा रंगविली जाते. मात्र, कठीण प्रसंगी एखाद्या असहाय व्यक्तीसाठी खाकी वर्दीच आधार बनते, याचे जिवंत उदाहरण या घटनेतून समोर आले. पोलीस निरीक्षक योगेश पाटील यांनी दाखविलेल्या या मानवतावादी भूमिकेमुळे सटाण्यासह संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात त्यांचे कौतुक होत आहे. सोशल मीडियावरही 'खाकी वर्दीतील देवमाणूस', 'माणुसकीला सलाम' अशा शब्दांत नागरिक भावना व्यक्त करत आहेत..आजच्या धावपळीच्या आणि संवेदनाहीन होत चाललेल्या काळात एका पोलीस अधिकाऱ्याने उपाशी माय-लेकाला दिलेला आधार हा केवळ मदतीचा प्रसंग नसून, समाजात अजूनही माणुसकी जिवंत असल्याचा दिलासादायक संदेश आहे. कर्तव्य, संवेदनशीलता आणि सामाजिक बांधिलकी यांचा सुंदर संगम सटाणा पोलीस ठाण्यात अनुभवायला मिळाल्याने या घटनेची सर्वत्र चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.