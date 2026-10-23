नाशिक

कालवा अस्तरीकरण स्थगितीची मागणी सिमंतीनी कोकाटेंची मंत्री विखेंशी चर्चा

कालवा अस्तरीकरण स्थगितीची मागणी सिमंतीनी कोकाटेंची मंत्री विखेंशी चर्चा
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SNR26B23235 राहाता ः जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना कालवा अस्तरीकरणाबाबत निवेदन देताना सिमंतिनी कोकाटे. ---------------- कालवा अस्तरीकरणाच्या कामाला स्थगिती द्यावी ------------- सिमंतिनी कोकाटेंची विखेंकडे मागणी ------------ सकाळ वृत्तसेवा सिन्नर, ता.२३ ः गोदावरी उजव्या तट कालव्याच्या कार्यक्षेत्रातील विविध गावांमध्ये कालव्याच्या देखभाल- दुरुस्तीअंतर्गत सिमेंट काँक्रीट अस्तरीकरण सुरु आहे. या कामाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्या सिमंतिनी कोकाटे यांनी केली आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांची राहाता येथे भेट घेवून चर्चा केली. ----------- राजेंद्र घुमरे, विनायक घुमरे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. कालव्याच्या आवश्यक देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांना विरोध नसल्याचे सांगून अस्तरीकरणामुळे परिसरातील नैसर्गिक पाण्याचा पाझर व भूजल पुनर्भरणावर संभाव्य दुष्परिणाम होणार असल्याने अस्तरीकरणाचा पुनर्विचार व्हावा, असे कोकाटे यांनी सांगितले. अस्तरीकरणाच्या कामाचा तांत्रिक अभ्यास व शेतकऱ्यांशी चर्चा होईपर्यंत कामास स्थगिती द्यावी, अस्तरीकरणामुळे भूजल पुनर्भरण, तज्ज्ञांमार्फत अभ्यास करावा, शेतकरी प्रतिनिधी, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, भूजल तथा जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी दौरा करावा, स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून सर्वांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. -----------------

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