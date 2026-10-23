महिलांना अश्लिल मेसेज पाठविणाऱ्या तरूणाला अटक

मालेगावला वेगवेगळ्या कारवाईत
कुत्ता गोली, पिस्तुल जप्त; गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव, ता. २३ : पोलिसांनी चार वेगवेगळ्या कारवाईत कुत्ता गोळी, गावठी पिस्तूल जप्तची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती अपर पोलिस अधीक्षक सुरज गुंजाळ यांनी प्रसार माध्यमांना दिली.
पहिल्या कारवाईत पवारवाडी पोलिसांनी कोरेक्स औषधांच्या १०० बाटल्या जप्त केल्या. या प्रकरणी उबेदुर रहेमान अतीकुर्रहमान उर्फ इम्रान (२६, मदनीनगर) अतीक अहमद रफीक अहमद (२५, जमहूरनगर) या दोघांना अटक केली. सदर औषधी बाटल्यांचा नशेसाठी वापर होत होता. सुरतहून आणलेल्या या औषधी बाटल्यांची विनापरवाना व बेकायदा खरेदी विक्री होत असल्याने कारवाई करण्यात आली. तसेच इरफान मोहंमद इस्लाम (३१, खलील हायस्कूल) याच्या जवळून अल्प्राझोलमच्या २१० गोळ्या (कुत्ता गोळी) जप्त केल्या. इरफानने धुळे येथून गोळ्या आणल्याचे तपासात उघड झाले. दुसऱ्या एका कारवाईत महाज अमीर मोहंमद मुस्तफा (२२, रसुलपूरा), गुफरान रिजवान अहमद (२३, जाफरनगर) यांच्याकडून ५१७५ अल्प्राझोलम गोळ्या (कुत्ता गोळी) व दुचाकी जप्त केली. त्यांना अटक करण्यात आली आहे. गोल्डननगर भागातून मोहम्मद रिजवान शब्बीर याला सापळा रचून पोलिसांनी अटक केली. त्याच्याजवळून २५ हजारांची गावठी पिस्तूल व एक काडतूस जप्त केले. मोहम्मद रिजवानने सदर पिस्तूल उत्तरप्रदेश मधून आणल्याचे तपासात स्पष्ट झाल्याचे श्री. गुंजाळ यांनी सांगितले.