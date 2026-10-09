बाबासाहेबांनी सांगितलं संघटित व्हा..आम्ही चुकलो...!

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येवला : मुक्ती महोत्सवात आयोजित काव्य संमेलनात सहभागी पदाधिकारी व कवी.
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आम्ही चुकलो, आम्ही झुकलो म्हणून यशाला मुकलो!
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धर्मांतर घोषणा वर्धापनदिनानिमित्त येवल्यात मुक्ती महोत्सवात रंगले काव्य संमेलन
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सकाळ वृत्तसेवा
येवला, ता. ९ : धर्मांतर घोषणेच्या ९१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त येथील मुक्ती महोत्सव समितीतर्फे मुक्ती महोत्सवांतर्गत स्वरचित व अन्य कवि रचित काव्यांचे मुक्ती काव्य संमेलन उत्साहात झाले. संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी विनोद सोनवणे होते. मुक्ती महोत्सव समितीचे अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश खळे, संयोजक शैलेंद्र वाघ, बी. डी. खैरनार यांसह ॲड. समीर देशमुख प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. लोककवी डॉ. वामनदादा कर्डक यांच्या प्रतिमेस मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन करून काव्य संमेलनाचे उद्घाटन करण्यात आले.
मुक्ती महोत्सवाचे मुख्य प्रवर्तक, निमंत्रक शरद शेजवळ यांनी महोत्सवाच्या आयोजनाची भूमिका विशद केली.
‘बाबासाहेबांनी सांगितलं शिका, आम्ही शिकलो,
बाबासाहेबांनी सांगितल संघटित व्हा,
आम्ही चुकलो,
बाबासाहेबांनी सांगितलं संघर्ष करा,
आम्ही झुकलो
म्हणून यशाला मुकलो....!
ही प्रा. शरद पाडवी यांनी सादर केलेली मूलमंत्र कविता दाद मिळून गेली.
"बुद्ध कबीर शिव फुले अन शाहू।
भीम भगतसिंग आम्ही गाऊ लिहू।"
कवी गजानन सूर्यकर यांनी सामाजिक प्रबोधनाची ही रचना सादर केली.
तर कवी विशाल गरूड यांनी
दोन लाखांचा फोन, सांगा शेतकऱ्यांचं कोण?
नेते बांधावर आले, दुष्काळी पीक फोटो काढले,
कोण विचारतो आज लेकरांनी काय खाल्लं ?
यातून शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या.
लोकशाहीर प्रा. शरद शेजवळ यांनी
‘हे काम संविधानाने केले, माणसा तुझं माणूस केले’
शिकारे-शिकारे, संघटित व्हारे, भीमा गौतमाने धडे घेत जा रे
यासह प्रबोधनात्मक काव्यगित गझल सादर केल्या.
कवी साहिल गायकवाड व बालकवी सिद्धार्थ गरुड, सार्थक पगारे, तेजस गोरे, ओम ढांबले, गौरव गायकवाड, प्रिन्स भालेराव, आशिष पगारे, सुमीत गरूड, समीर ढांभले यांनी सामाजिक, राजकीय व प्रबोधनात्मक काव्य, गित, गझल सादर केल्या.
कवी विशाल गरुड यांनी सूत्रसंचालन केले. शैलेंद्र वाघ यांनी आभार मानले.
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