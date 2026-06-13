Nashik Dwarka Chowk : द्वारका चौफुली बंद असल्याने नाशिककर करतायत 'ही' मोठी चूक! स्कूल बसच्या अपघातानंतर तरी प्रशासनाचे डोळे उघडणार का? पोलिसांसमोरच नियमांची पायमल्ली

नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने शहरात रस्त्यांची कामे सुरू आहेत; तर द्वारका चौकातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी भुयारी मार्गाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे द्वारका चौफुली वाहतुकीसाठी बंद आहे. दुसरीकडे मुंबई- आग्रा महामार्गावरील उड्डाणपूल दुचाकी- रिक्षांसाठी प्रवेश बंदी (Nashik Dwarka Chowk wrong way driving) असताना शहरातील वाहतूक कोंडीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी ‘शॉर्टकट’चा अवलंब करीत स्वतःसह सहप्रवाशांच्या जिवाशी खेळ खेळला जातो. उघड-उघड वाहतूक नियमांची पायमल्ली होत असताना, शहर वाहतूक शाखा व प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून सोयीस्कररीत्या याकडे डोळेझाक मात्र केली जात आहे..द्वारका चौफुली येथे आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्र्वभूमीवर भुयारी मार्गांच्या कामांमुळे वाहनांना उड्डाणपुलावरून थेट चौकात उतरता येत नाही. त्यामुळे काही वाहनचालक शॉर्टकटच्या नादात उड्डाणपुलावरून उलट दिशेने वाहने आणत आहेत. भरधाव वाहतुकीच्या मार्गावर अशा प्रकारे उलट दिशेने वाहन चालविणे अत्यंत धोकादायक आहे. अनेकदा समोरासमोर धडक होण्याची शक्यता निर्माण होत आहे..Nashik Rainfall : पावसाचे दिवस 40 ते 45 वर घसरले; बदलत्या पॅटर्नमुळे शेती अस्थिर, पीकवाढीचे चक्रच कोलमडले, 2019-2015 ची आकडेवारी काय सांगते?.गुरुवारी (ता. ११) सकाळी उड्डाणपुलावर स्कूल बस आणि टेम्पो ट्रॅव्हलरचा अपघात झाला. या धडकेत जीवितहानी झाली नाही; मात्र काही प्रवासी जखमी झाले आहेत. हा अपघात मोठ्या दुर्घटनेचे संकेत देणारा ठरला असून, वेळेत उपाययोजना न झाल्यास भविष्यात गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते..वारंवार तक्रारींनंतरही उड्डाणपुलावरील लहान वाहनांच्या प्रवेश बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. प्रवेशबंदीचे फलक लावले असले, तरी अनेक वाहनचालक दुर्लक्ष करून पुलावरून प्रवास करीत आहेत. विशेष म्हणजे उलट दिशेने येणाऱ्या वाहनांवर किंवा बंदी मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर वाहतूक शाखेकडून दंडात्मक कारवाई होत नसल्याने नियम मोडणाऱ्यांचे फावले आहे..Police Mental Health : 24 तास ड्युटी, सलग 16 तास काम! पोलिसांच्या मानसिक तणावाबाबत समोर आलं धक्कादायक वास्तव; मानसोपचार तज्ज्ञांनी काय म्हटलंय?.अपघाताला निमंत्रण देणाऱ्या बाबीउड्डाणपुलावर लहान वाहनांना प्रवेशबंदी असूनही सर्रास वापर.रिक्षा, दुचाकींचा नियमबाह्य उड्डाणपुलावरून प्रवास.द्वारका चौकात उतरता येत नसल्याने उलट दिशेने वाहनांचा प्रवास.वाहतूक पोलिसांकडून प्रभावी कारवाईचा अभाव.प्रवेशबंदी फलकांकडे वाहनचालकांचे दुर्लक्ष.गर्दीच्या वेळेत समोरासमोर धडक होण्याचा धोका.तातडीने आवश्यक उपाययोजनाउड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंना भौतिकअडथळे उभारणे.सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई.वाहतूक पोलिसांची कायमस्वरूपी नियुक्ती.पर्यायी मार्गांचे स्पष्ट दिशादर्शक फलक लावणे.उलट दिशेने वाहन चालविणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई.रिक्षा, दुचाकी वाहनांवर कठोर दंडात्मक कारवाई..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.