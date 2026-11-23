नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची वातावरण निर्मिती करण्यासाठी प्रसिद्ध संगीतकार जोडी अजय-अतुल यांची निवड करण्यात आली आहे. कुंभमेळ्याचे मुख्य गीत आणि इतर गाणी तयार करण्यासाठी राज्य सरकार व नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने १ कोटी रुपये अधिक जीएसटी इतक्या निधीस मंजुरी दिली आहे. .विशेष म्हणजे, या कामासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता अजय-अतुल यांची थेट निवड करण्यात आल्याने या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे..Samsung Securities Data Breach : मोठा सायबर धक्का! सॅमसंग सिक्युरिटीजचा डेटा लीक; ८,२४१ ग्राहकांचे खाते क्रमांक, पत्ते आणि लायसन्सची माहिती उघड.गाण्यांमध्ये काय असेल आणि निधी कशासाठी? अजय-अतुल यांनी राज्य शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, गोदावरी नदीची महती आणि कुंभपर्वाचे महत्त्व अधोरेखित करणारे मुख्य गीत तसेच अन्य पूरक गीते ते संगीतबद्ध करणार आहेत. या १ कोटी रुपये अधिक जीएसटीच्या पॅकेजमध्ये मूळ संगीत रचना (Original Composition), स्टुडिओ रेकॉर्डिंग आणि मिक्सिंग या सर्व तांत्रिक कामांचा समावेश आहे..Salary Account vs Savings Account Benefits : दर महिन्याला पगार येतो? मग सॅलरी अकाउंटचे हे १० मोठे फायदे तुम्हाला माहीत असलेच पाहिजेत!.निविदा का काढली नाही? आयुक्तांचे स्पष्टीकरण निविदा प्रक्रियेशिवाय थेट काम दिल्याबद्दल चर्चा होत असतानाच, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी यामागचे कारण स्पष्ट केले आहे. 'जर या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली असती, तर अजय-अतुल त्यात सहभागी झाले नसते,' असे सिंह यांनी स्पष्ट केले. .अजय-अतुल यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राचा नावलौकिक वाढवला असून, त्यांचे संगीत कौशल्य आणि राज्याच्या संस्कृती व परंपरेची जाण लक्षात घेऊन प्राधिकरणाने त्यांची थेट निवड केल्याचे सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.