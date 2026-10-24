एसटीत आरक्षित तिकिटासाठी
‘एनसीएमसी’ कार्ड अनिवार्य
महामंडळाकडून काटेकोर अंमलबजावणी सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २४ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसमधून प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना सवलतीचे आगाऊ आरक्षित तिकीट मिळविण्यासाठी ‘एनसीएमसी’ कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. २४ ऑक्टोबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, जळगाव विभागातील संबंधित प्रवाशांनी याची नोंद घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
महामंडळाच्या २२ ऑक्टोबरच्या पत्रानुसार, संगणकीय आरक्षण प्रणालीतील आरक्षण केंद्र, खासगी आरक्षण केंद्र, अधिकृत संकेतस्थळ आणि मोबाइल अॅपवरून आरक्षित तिकीट घेताना एनसीएमसी कार्ड आवश्यक असेल. २३ ऑक्टोबरपर्यंत आरक्षित केलेल्या तिकिटांसाठी कार्ड दाखविणे बंधनकारक नव्हते. मात्र, २४ ऑक्टोबरपासून सवलतीच्या दरात आगाऊ आरक्षण करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक व महिला प्रवाशांकडे हे कार्ड असणे आवश्यक आहे.
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आगार व्यवस्थापकांना सूचना
आरक्षण केंद्रांवरून सवलतीची तिकिटे देताना या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना विभाग नियंत्रक यांच्याकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच, आगार व्यवस्थापक, पर्यवेक्षकीय कर्मचारी आणि चालक-वाहकांमार्फत प्रवाशांमध्ये जनजागृती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सवलतीचा लाभ घेत आगाऊ आरक्षण करणाऱ्या जळगाव विभागातील ज्येष्ठ नागरिक व महिला प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी एनसीएमसी कार्ड जवळ ठेवावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.