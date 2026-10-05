Wani News : दिंडोरीत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने रास्ता रोको; शेतकरी, आदिवासी व नागरिकांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन, दुष्काळी यादीत तालुक्याचा समावेश करण्याची मागणी

वणी (नाशिक) - दिंडोरी तालुक्यातील शेतकरी, नागरिक आणि आदिवासी बांधवांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या वतीने सोमवारी (ता. ५) दिंडोरी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार मुकेश कांबळे यांना देण्यात आले..शेतकऱ्यांना खतांचा मुबलक पुरवठा करावा, खतांचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, शेतीसाठी दररोज किमान आठ तास अखंडित वीजपुरवठा करावा, वारंवार वीज खंडित होण्याचा प्रश्न सोडवावा, तालुक्यातील खराब रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती व डांबरीकरण करावे, धरणातील पाणी दिंडोरी तालुक्यासाठी आरक्षित ठेवून कालव्यांची दुरुस्ती करावी, तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या योजना सुरळीत कराव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्या..आदिवासी आश्रमशाळांमधील समस्या सोडवाव्यात, वनपट्टे, घरकुल आणि जात दाखल्यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढावेत, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली. तालुक्यातील शेतकरी दुष्काळसदृश परिस्थितीला सामोरे जात असल्याने दिंडोरीचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी मागणी आंदोलनातून करण्यात आली.यावेळी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रेय पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह दुष्काळी मदत, शेतीसाठी वीज, पाण्याचे नियोजन आणि पीक नुकसानीचे प्रश्न मांडले. दिंडोरी तालुक्याची भौगोलिक व पर्जन्यमानाची परिस्थिती वेगवेगळी असल्याने केवळ तालुकानिहाय निकष न लावता गाव व सर्कलनिहाय वस्तुनिष्ठ पाहणी करून निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली..सोयाबीन, मका, भाजीपाला, गहू आणि टोमॅटो यांसारख्या पिकांचे नुकसान झाले असून, वीजपुरवठ्याच्या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी सिंचन करावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्पदंश तसेच वीजेच्या धक्क्याच्या घटनांमुळे शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.तालुक्यातील एमआयडीसीमध्ये स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे आणि परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना आळा घालावा, अशा मागण्याही यावेळी मांडण्यात आल्या. मागण्यांची दखल न घेतल्यास पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला..यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मनोज खांदवे, जेष्ठ नेते आबासाहेब देशमुख, अल्पसंख्यांक सेलचे जिल्हाध्यक्ष तौसिफ मणियार, संतोष रेहरे, अशोक नायकवाडे, गंगाधर निखाडे, संदीप भेरे, रोशन ढगे, राहुल उगले, संजय घाडगे, हिरामण खांदवे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. पोलिस निरीक्षक भगवान मथुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.