नाशिक

Wani News : दिंडोरीत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने रास्ता रोको; शेतकरी, आदिवासी व नागरिकांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन, दुष्काळी यादीत तालुक्याचा समावेश करण्याची मागणी

दिंडोरी तालुक्यातील शेतकरी, नागरिक आणि आदिवासी बांधवांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी........
ncp sharad pawar party agitation

ncp sharad pawar party agitation

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सकाळ वृत्तसेवा
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वणी (नाशिक) - दिंडोरी तालुक्यातील शेतकरी, नागरिक आणि आदिवासी बांधवांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या वतीने सोमवारी (ता. ५) दिंडोरी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार मुकेश कांबळे यांना देण्यात आले.

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