Satana News : सटाण्यात घरपट्टीत ऐतिहासिक ५० टक्के कपात; ९०१ प्रलंबित व नव्या मालमत्तांना मोठा दिलासा

सटाणा - सटाणा नगरपरिषदेने शहरातील नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत सन २०२१-२२ पासून घरपट्टी लागू होण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या ९०१ मालमत्तांसह सन २०२५-२६ व २०२६-२७ या कालावधीत नव्याने तयार झालेल्या मालमत्तांवरील घरपट्टीत थेट ५० टक्के कपात लागू केली आहे..लोकनियुक्त प्रथम महिला नगराध्यक्ष हर्षदा राहुलबाबा पाटील यांनी पालिका निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करत हा निर्णय प्रत्यक्षात आणला असून, आता सन २०१५-१६ ते २०२०-२१ या कालावधीतील २,१२४ मालमत्ताधारकांनाही दिलासा मिळावा यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची प्रक्रिया नगराध्यक्ष सौ. पाटील यांनी सुरू केली आहे..विशेष अपील समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष तथा प्रांताधिकारी महेश शेलार व सदस्य तथा नगररचना उपसंचालक आर. एम. पाटील यांनी विद्यमान कर आकारणी कायम ठेवण्याची भूमिका मांडली. मात्र, पदसिद्ध सदस्य नगराध्यक्ष हर्षदा पाटील, विरोधी पक्षनेते चेतन रौंदळ आणि नगरसेविका कल्पना सोनवणे यांनी नागरिकहिताचा आग्रह धरत २ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने घरपट्टीत ५० टक्के कपातीचा ठराव मंजूर करून घेतला..त्यानंतर ३ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही हा निर्णय सर्वानुमते मंजूर झाला. निर्णयानुसार निवासी मालमत्तांचा भारांक ०.६ वरून ०.३, तर वाणिज्य मालमत्तांचा भारांक ०.९ वरून ०.४५ करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांवरील मालमत्ता कराचा आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.दरम्यान, सन २०१५-१६ ते २०२०-२१ या कालावधीतील २,१२४ मालमत्ताधारकांच्या घरपट्टीतही कपात करण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध नगरपरिषदांच्या कर आकारणीचा तुलनात्मक अभ्यास पूर्ण केला असता सटाणा शहरातील घरपट्टी इतर नगरपरिषदांच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा सविस्तर अभ्यास आगामी सर्वसाधारण सभेसमोर मांडून त्यावर जनहिताचा सकारात्मक निर्णय घेत संबंधित प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून, त्या प्रस्तावास मान्यता मिळवून या मालमत्ताधारकांनाही जाचक घरपट्टीतून दिलासा मिळवून देणार असल्याचे नगराध्यक्षा हर्षदा पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे..सभेला उपनगराध्यक्ष सुमित वाघ, शिवसेना गटनेते राहुलबाबा पाटील, भाजप गटनेते चेतन रौंदळ, नगरसेवक अॅड. मनिषा पवार, रऊफ मुल्ला, चेतन मोरे, सोनाली बैताडे, भूषण सोनवणे, कल्पना सोनवणे, तनुजा नांद्रे, सीमा सोनवणे, जयश्री गरुड, संगिता सोनवणे, महेश सोनवणे, मंगेश खैरणार, हर्षवर्धन सोनवणे, विलास दंडगव्हाळ, लताबाई बच्छाव, हुमेरा शेख, सुनंदा देवरे, रोशन सोनवणे, अनिल पाकळे, रुपाली कोठावदे, मुख्याधिकारी ज्योती भगत-पाटील तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. दरम्यान, या ऐतिहासिक निर्णयानंतर शहरात आनंदाचे वातावरण असून विविध स्तरांतून पालिकेच्या या निर्णयाचे स्वागत होत आहे..'१ जानेवारी १९५४ रोजी स्थापन झालेल्या सटाणा नगरपरिषदेच्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात सन २०१५-१६ पूर्वी घरपट्टीबाबत फारशा तक्रारी नव्हत्या. मात्र, २०१५-१६ पासून वाढविण्यात आलेल्या जाचक घरपट्टीमुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी असल्याचे मला निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रकर्षाने जाणवले. त्यामुळेच २०२१-२२ पासून घरपट्टी लागू होण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या ९०१ मालमत्तांवरील करात थेट ५० टक्के कपात करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आम्ही घेतला. यापुढे नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या मालमत्तांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे..याचबरोबर सन २०१५-१६ ते २०२०-२१ या कालावधीत जाचक घरपट्टी लागू झालेल्या २,१२४ मालमत्तांनाही न्याय मिळावा, यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदांच्या करप्रणालीचा सखोल तुलनात्मक अभ्यास केला असता सटाणा शहरातील घरपट्टी जिल्ह्यात सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या घरपट्ट्याही कमी करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून, आगामी सर्वसाधारण सभेत अंतिम ठराव मंजूर करून तो तातडीने शासनाकडे सादर केला जाईल. शासनाची मान्यता मिळवून या पाच वर्षांतील जाचक घरपट्टीतही निश्चितच कपात करून सटाणेकरांना न्याय देण्याचा आमचा ठाम निर्धार आहे.'- हर्षदा राहुलबाबा पाटील, लोकनियुक्त प्रथम महिला नगराध्यक्ष, सटाणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.