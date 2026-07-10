नाशिक

Satana News : सटाण्यात घरपट्टीत ऐतिहासिक ५० टक्के कपात; ९०१ प्रलंबित व नव्या मालमत्तांना मोठा दिलासा

सटाणा नगरपरिषदेने शहरातील नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
Harshada Patil

Harshada Patil

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प्रशांत पाटीलरोशन खैरनार
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सटाणा - सटाणा नगरपरिषदेने शहरातील नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत सन २०२१-२२ पासून घरपट्टी लागू होण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या ९०१ मालमत्तांसह सन २०२५-२६ व २०२६-२७ या कालावधीत नव्याने तयार झालेल्या मालमत्तांवरील घरपट्टीत थेट ५० टक्के कपात लागू केली आहे.

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