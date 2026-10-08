नगर परिषदेतर्फे सफाई कर्मचाऱ्यांची आरोप्य तपासणी

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सिन्नर ः नगर परिषदेतर्फे आरोग्य तपासणी शिबिरात सहभागी झालेले सफाई कर्मचारी. समवेत विठ्ठल उगले, हर्षद देशमुख, कांताबाई जाधव, पंकज जाधव, दत्ता हांडो आदी.
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सफाई कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी
सिन्नर ः २१२ कर्मचाऱ्यांना आरोग्य कार्ड वितरण
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सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर, ता.७ ः ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ या उपक्रमांतर्गत नगर परिषदेतर्फे सफाई कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. शहराचे आरोग्य चांगले ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यानी आरोग्य तपासणी करून आरोग्य शिबिराला सुरुवात करण्यात आली.
नगराध्यक्ष विठ्ठल उगले, उपनगराध्यक्ष हर्षद देशमुख, आरोग्य सभापती ललिता हांडे यांच्या उपस्थितीत शिबिर सुरु करण्यात आले. तालुका वैद्यकीय अधिकारी मोहन बच्छाव, मुख्याधिकारी अभिजित कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात आला. नगराध्यक्ष उगले यांनी आभा व आयुष्मान भारत योजनेचे कार्ड सर्व कर्मचाऱ्यांना दिले जाणार असल्याचे सांगितले. ११० कर्मचाऱ्यांचे आभा व १०२ कर्मचाऱ्यांचे आयुष्यमान भारत कार्ड काढून देण्यात आले. शिक्षण क्रीडा व सांस्कृतिक समितीच्या सभापती कांताबाई जाधव, नगरसेवक पंकज जाधव, दत्तात्रेय हांडे, ज्ञानेश्वर उबाळे, योगानंद गवळी, नगरसेविका योगिता वरंदळ, सुवर्णा उबाळे, मनीषा गवळी, डॉ. अजिंक्य तोरे. डॉ. गिरीश भालेराव, डॉ. पवार, शहर अभियान व्यवस्थापक अनिल जाधव, स्वच्छता निरीक्षक मनोहर बोरसे, शहर समन्वयिका सायली बाविस्कर, ताहीर शेख, अरबाज शेख, बबलू शेख, उत्तम खैरे आदी उपस्थित होते.
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