शाहू महाराज तालमीतील दोन कुस्तीपट्टू राष्ट्रीय स्तरावर सहा खेळाडूंची राज्यस्तरासाठी निवड

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सिन्नर ः राजर्षी शाहू महाराज तालमीतील यश मिळविलेल्या पहिलवांनासह उदय सांगळे, अनिल सरवार आदी.
राजर्षी शाहू महाराज तालमीतील
कुस्तीपटूंची राज्यस्तरावर निवड
सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर, ता. २४ ः येथील राजर्षी शाहू महाराज तालमीतील दोन कुस्तीपटू राष्ट्रीय, तर सहा कुस्तीपट्टूंची राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेसाठी निवड झाली. या खेळाडूंनी आपल्या चमकदार कामगिरीने सिन्नर तालुक्याचे नाव राज्यात उज्ज्वल केले. तालुक्यात एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कुस्तीपटूंना मिळालेले हे पहिलेच ऐतिहासिक यश मानले जात आहे.
या यशाबद्दल सिन्नर तालुक्यासह संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यातील क्रीडा व शैक्षणिक क्षेत्रातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. भाजप नेते उदय सांगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि एनआयएस कुस्ती प्रशिक्षक बाळासाहेब बिन्नर यांच्या प्रशिक्षणातून या खेळाडूंनी कठोर सराव केला. राज्य सरकारच्या क्रीडा विभागामार्फत शालेय स्तरावर आयोजित विविध स्पर्धांमध्ये तालुक्यातील वेगवेगळ्या शाळांमध्ये शिकणारे हे कुस्तीपटू राजर्षी शाहू महाराज तालमीत नियमित सराव करत होते.
सचिन बोचरे याची राष्ट्रीय स्तरावर निवड झाली आहे. ओम बिन्नर याने राज्यस्तरावर प्रथम, यश सुरडे याने तृतीय क्रमांक मिळविला. स्वप्निल गुरकुले, श्रेयश दराडे, प्रतिक सोनवणे यांची राज्यस्तरासाठी निवड झाली आहे. वैभव पोमनर याची राज्यस्तरावर ज्युनिअर कुस्ती स्पर्धेसाठी निवड झाली.
राजर्षी शाहू महाराज तालमीतील कुस्तीपटू दरवर्षी तालुका, जिल्हा, विभागीय आणि राज्यस्तरावर आपले वर्चस्व सिद्ध करत आले आहेत. यंदा मिळालेल्या या अभूतपूर्व यशामुळे तालुक्यातील क्रीडा क्षेत्रातील खेळाडूंचा आणि नवोदित मल्लांचा उत्साह द्विगुणित झाला आहे.
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