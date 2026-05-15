तरूणाचे नेत्रदान ; अंधाना मिळणार नजर

फोटो : H19253
सतरा वर्षीय युवकाचे नेत्रदान
दोन दृष्टहिनांना मिळणार नवी दृष्टी
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १५ : सातपूर श्रमिकनगर येथील सतरा वर्षीय चेतन ईश्वर पाटील तरुणाचा अपघाती मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबीयांनी दुःखावर मात करत नेत्रदानासारखा प्रेरणादायी निर्णय घेत माणुसकीचा आदर्श समाजासमोर ठेवला आहे. चेतनच्या नेत्रदानामुळे दोन अंध व्यक्तींना नवीन दृष्टी मिळणार असल्याने ‘मरावे परी दृष्टिरूपी उरावे’ असा संदेश पाटील कुटुंबीयांनी दिला आहे.
चेतन याने नुकतेच बारावीला वाणिज्य शाखेतून ७७ टक्के गुण मिळवले होते. तसेच काही दिवसांपूर्वी सीईटी परीक्षाही दिली होती. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने त्याचे वडील ईश्वर पाटील घंटागाडी चालक म्हणून काम करीत होते. चेतनला कुटुंबासाठी आर्थिक हातभार लावायचा होता म्हणून तो मित्रासोबत नोकरीच्या शोधात बाहेर पडला होता. मात्र, १३ मेस सकाळी दहाच्या सुमारास कार्बन नाका परिसरातून आपल्या दुचाकीने जात असताना भरधाव आयशरने जोरदार धडक दिल्याने चेतन व त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांकडून उपचार सुरू असताना चेतनची प्राणज्योत मालवली. चेतनला शवविच्छेदनासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात आणण्यात आले. तेव्हा शासकीय रुग्णालयाचे डॉ. आयुषी जैन व डॉ. शशिकांत आवारी यांनी मृताच्या नातेवाईकांचे नेत्रदानाबाबत समुपदेशन केले. दुःखद प्रसंगी पाटील कुटुंबीयांनी नेत्रदानाचा निर्णय घेत शासकीय रुग्णालयाचे समुपदेशक सागर जाधव यांनी सुशील नेत्रपेढीचे समन्वयक राहुलदेव जाधव यांच्याशी संपर्क साधून नेत्रदानाची प्रक्रिया पार पडली.