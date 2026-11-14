Akola News: भाजप पदाधिकाऱ्याच्या जुगार क्लबवर पोलिसांचा छापा; २२ जुगाऱ्यांसह ८ लाख ६७ हजारांचा मुद्देमाल जप्त; मुख्य क्लबचालकाला अटक

अकोला : दहीहांडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील चौहट्टा येथे सुरू असलेल्या जुगार क्लबवर अकोटच्या उपविभागीय पोलिस अधिकारी पथकाने छापा टाकून मोठी कारवाई केली. या कारवाईत २२ जुगाऱ्यांसह क्लबच्या मुख्य संचालकाला ताब्यात घेण्यात आले असून, पोलिसांनी आठ लाख ६७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे परिसरातील अवैध जुगार अड्ड्यांचे जाळे पुन्हा चर्चेत आले आहे..चौहट्टाबाजार येथील सार्वजनिक विद्यालयासमोर हा जुगार क्लब सुरू असल्याची माहिती आहे. सध्या पदावर असलेल्या एका आमदाराच्या निकटवर्तीय व्यक्तीने हा क्लब सुरू केल्याची परिसरात चर्चा होती. या क्लबमध्ये अकोला जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यांमधूनही मोठ्या संख्येने जुगारी येत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जुगार सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता..दरम्यान, अकोटचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांना या जुगार क्लबबाबत माहिती मिळताच त्यांनी आपल्या सहकारी पोलिस कर्मचाऱ्यांसह छाप्याचे नियोजन केले. त्यानुसार पथकाने अचानक क्लबवर धाड टाकली. पोलिसांची कारवाई सुरू होताच जुगार खेळणाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. या कारवाईत २२ जुगाऱ्यांना पकडण्यात आले. तसेच क्लबचा मुख्य संचालकही पोलिसांच्या हाती लागला..पोलिसांनी घटनास्थळावरून जुगारासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य तसेच रोख रक्कम आणि अन्य मुद्देमाल असा एकूण आठ लाख ६७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे, एका विद्यमान आमदाराच्या निकटवर्तीय व्यक्तीचा या क्लबशी संबंध असल्याची चर्चा असल्याने या कारवाईला राजकीय वर्तुळातूनही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, संबंधित राजकीय व्यक्तीचा या जुगार क्लबशी नेमका काय संबंध आहे, याबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..दहीहांडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सुरू असलेल्या या अवैध जुगार व्यवसायावर झालेल्या कारवाईमुळे स्थानिक पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जुगार सुरू असताना त्याची माहिती स्थानिक पोलिसांना आधीपासून होती का, तसेच या व्यवसायामागे आणखी कोणाचे पाठबळ आहे, याचा तपास होणे अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.